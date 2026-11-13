Klášterec nad Ohří na Chomutovsku koupil bývalý zemědělský areál v Ciboušově. Radnice do něj plánuje přesunout část aktivit městských technických služeb. Novináře o tom dnes informoval starosta Štefan Drozd (STAN).
O odkup pozemků o rozloze zhruba 24.600 metrů čtverečních, na kterých stojí bývalé teletníky ve špatném technickém stavu, usiloval Klášterec mnoho let. Část areálu ale zůstávala Státnímu pozemkovému fondu. Místo původní ceny přes 43 milionů korun vysoutěžilo město areál za 20 milionů korun.
"Pro nás je to strategické území, které samozřejmě má jistou i ekologickou zátěž, takže jsme areál přihlásili do seznamu brownfieldů," řekl Drozd. Město podle něj pozemky už částečně využívalo pro své technické služby Klášterecká kyselka, které tam svážejí trávu, odpad ze dřeva a podobně.
Radnice nyní bude hledat vhodný dotační titul, který by pomohl s náklady na likvidaci budov v areálu. Ty mají střechy z eternitu, který je kvůli obsahu azbestu ekologickou zátěží.
"Areál je úplně odpojen od veškerých energií, teď je nejdůležitější ho opětovně připojit a umístit tam třeba stavební buňku, aby tam mohlo vzniknout první zázemí právě pro Kláštereckou kyselku," doplnil starosta. Podle něj je v areálu i budova, která se v příštích letech opraví a bude sloužit jako zázemí pro technické služby. V budoucnu by město chtělo areál využít pro zpracování a prodej palivového dřeva.
Výstavba v areálu podle Drozda do budoucna zatím není možná, protože s pozemky pod jednou z jeho částí se počítá jako s ochranným pásmem budoucího obchvatu města. Kláštercem, ve kterém žije téměř 14.000 obyvatel, vede silnice I/13, která propojuje Ústecký a Karlovarský kraj.