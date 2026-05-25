Jedinými stálými obyvateli jsou nyní holubi. Místní radnice chce věžák, který má několik majitelů, odkoupit. Ale finální dohoda je v nedohlednu.
„Jediný posun, ke kterému nedávno došlo, je, že nás kontaktoval zástupce většinových vlastníků a byl rozhořčen, že jsme zvedli na tuto nemovitost daň z nemovitosti. Také se dotazoval, zda máme stále zájem nemovitost odkoupit,“ uvedl starosta Štefan Drozd (STAN) s tím, že zájem o koupi mu potvrdil. Město by tím výrazně rozšířilo svůj bytový fond.
V případě odkupu ale radnice trvá na splnění podmínek, které byly definovány již před lety.
Dům nesmí být zatížen žádnými dluhy, vyřešeny musí být závazky směrem k bývalým nájemníkům. Nesmí tam být ani závazek vůči státu, který přispěl v minulých letech v rámci různých dotačních programů na rekonstrukci domu.
„Vlastník nám oznámil, že jedna ze dvou dotací byla z jeho strany vrácena a pracuje na vrácení druhé,“ zmínil starosta s tím, že až poté je možné jednat o podmínkách kupní smlouvy budoucí. Kdy by to mohlo být, nechtěl starosta předvídat.
Zdevastovaný panelák už je bez tepla i vody, otevřený vchod láká bezdomovce
Vyjádření zástupce společnosti, která většinu domu vlastní, se redakci nepodařilo získat.
Město nabídlo za dům nejdříve odhadní cenu zhruba 17 milionů korun, ovšem bylo ochotné zaplatit i 20 milionů. Požadavek z druhé strany byl mnohem vyšší, a to 50 milionů korun. Cenu radnice odmítla.
Majitelé pak městu nabídli, že dům s téměř 80 byty opraví. Náklady by ale byly do kupní ceny promítnuty – šlo by o částku 135 milionů korun. Avšak rekonstrukce domu ještě ani nezačala.
4. ledna 2023