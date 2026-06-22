Klubovna ve varnsdorfském domě dětí a mládeže prochází proměnou

Práce by měly trvat do konce června.
Ve stávajícím stavu byla místnost využívána současně jako klubovna keramiky a výtvarných činností a zároveň jako cvičná kuchyně.
„Obě aktivity dosud probíhaly v jednom otevřeném prostoru bez vzájemného oddělení, což se v praxi ukázalo jako nevyhovující zejména při souběžném provozu. Nové řešení reaguje na potřebu flexibilnějšího využití prostoru, půjde totiž jednotlivé části místnosti oddělit pomocí skládací příčky s integrovanými dveřmi. Díky tomu budou obě klubovny fungovat samostatně a nerušeně vedle sebe,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.