Kludského salonní vůz z Jirkova bude mít v Praze svůj model

Autor: vlm
  4:59
Salonní vůz principála Karla Kludského, který stojí vedle informačního centra v Jirkově a od loňského roku je po zrestaurování přístupný veřejnosti, bude mít svůj model v Národním muzeu, stane součástí chystané výstavy o historii českého cirkusu.

Salonní vůz principála Karla Kludského, který stojí vedle informačního centra v Jirkově a od loňského roku je po zrestaurování přístupný veřejnosti, bude mít svůj model v Národním muzeu, stane součástí chystané výstavy o historii českého cirkusu. | foto: archiv města Jirkov

„Aby mohl model vzniknout, poskytne jirkovská radnice projektovou dokumentaci, která se týká opravy maringotky Kludských, Národnímu muzeu v Praze. Jeho pracovníkovi Hanuši Jordanovi pak bude zrestaurovaný salonní vůz jirkovského principála zpřístupněn, aby si v něm mohl pořídit 3D záznam,“ sdělil mluvčí jirkovské radnice Vladimír Vacula.

Získané informace podle Vaculy poslouží ke zhotovení modelu v měřítku 1:10 včetně panelu s vizualizací interiéru salonního vozu pro výstavu Národního muzea nazvanou Proměny českého cirkusu.

„Hanuš Jordan je autorem této výstavy, která v Národním muzeu proběhne od dubna do října příštího roku. Jirkovský salonní vůz je nejvýznamnější movitou památkou na české cirkusové umění, kterou by chtěl autor na výstavě prezentovat,“ přiblížil Vacula s tím, že po skončení výstavy by se model salonního vozu a také panel s vizualizací mohl stát součástí stálé expozice Národního muzea.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Kludského salonní vůz z Jirkova bude mít v Praze svůj model

Salonní vůz principála Karla Kludského, který stojí vedle informačního centra v...

Salonní vůz principála Karla Kludského, který stojí vedle informačního centra v Jirkově a od loňského roku je po zrestaurování přístupný veřejnosti, bude mít svůj model v Národním muzeu, stane...

4. prosince 2025  4:59

Historik: Nejstarší dosud funkční varnu má pivovar v Benešově

ilustrační snímek

Nejstarší kontinuálně provozovanou a dosud fungující varnu v Česku má pivovar v Benešově. Vznikla za první světové války, vybavení dodaly Škodovy závody,...

4. prosince 2025  2:15,  aktualizováno  2:15

Soud v Brně se v kauze Stoka začne zabývat dohodami o vině a trestu

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat několika dohodami o vině a trestu, které obžalovaní uzavřeli se státním zástupcem. Posoudí i dohodu bývalého...

4. prosince 2025,  aktualizováno 

Soud se bude zabývat odvoláními v případu vedoucího brněnských kriminalistů

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat odvoláními v případu zneužívání zvláštního policejního fondu na placení informátorů. Městský soud v červnu ve věci...

4. prosince 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Advertorial
Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let....

Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch...

4. prosince 2025,  aktualizováno 

V Pardubicích hořelo v podzemním kolektoru, hasiči v něm našli mrtvého člověka

ilustrační snímek

V Pardubicích na Tyršově nábřeží dnes ráno hořelo v horkovodním podzemním kolektoru, po uhašení požáru v něm hasiči našli mrtvého člověka. Okolnosti neštěstí...

3. prosince 2025  20:39,  aktualizováno  20:39

Strakonice připravují na příští rok rozpočet se schodkem 79 mil. Kč

ilustrační snímek

Strakonice připravují na příští rok rozpočet se schodkem 79 milionů korun. Navrhovaný ekonomický plán počítá s výdaji 903 milionů korun a s příjmy 824 milionů...

3. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  19:50

Zastupitelé Nymburka schválili na rok 2026 rozpočet s výdaji 1,018 mld. Kč

ilustrační snímek

Nymburk bude příští rok hospodařit s výdaji 1,018 miliardy korun a příjmy téměř 723 milionů korun. Schodek vyrovná město podobně jako v předchozích letech z...

3. prosince 2025  18:48,  aktualizováno  18:48

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

3. prosince 2025  20:15

Žalobce:Podmíněnému propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit

ilustrační snímek

Podmíněnému propuštění odsouzeného vraha z Mírova na Šumpersku, který tři týdny po opuštění věznice podle policie znovu vraždil, nešlo z pohledu zákona...

3. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Příbram bude příští rok hospodařit se schodkovým rozpočtem s výdaji 1,6 mld Kč

ilustrační snímek

Příbram bude v příštím roce hospodařit s očekávanými příjmy 1,456 miliardy korun a výdaji 1,603 miliardy. Schodek téměř 147 milionů korun pokryje zapojením...

3. prosince 2025  17:39,  aktualizováno  20:43

Ještě lepší fofr dolů. Velkou rekonstrukcí prochází známá bobová dráha na pražském Proseku

Nová bobová dráha na pražském Proseku

Známá bobová dráha na Proseku se do léta promění k nepoznání. Na kopci Máchalka už zmizela původní restaurace, stavební ruch se přesunul na místo budoucí atrakce a práce běží naplno. „Cílem je...

3. prosince 2025  18:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.