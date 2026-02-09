Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného

Autor: lnř
  7:12aktualizováno  7:12
Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by bylo nejblíž, ale protože zde našli knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly. Zahraniční tituly, odborná literatura i specifické učebnice prostě chybějí v běžné nabídce supermarketových knihkupectví. Teď oblíbený obchod po 35 letech končí.
„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační doložce v nájemní smlouvě z roku 2021. V dubnu roku 2025 tak již byla cena nájemného oproti roku 2021 zhruba o 35 procent vyšší, a to je pro malý obchod zásadní skok,“ říká majitel knihkupectví Ladislav Řeřicha. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Roky dělaly z nenápadného obchodu v centru města důležitý bod vzdělanostní a kulturní mapy Ústí. A pak tu také byla atmosféra – v malém krámku se nakupuje jinak než v obchodním domě.

Nyní ale po 35 letech končí. Podle informací provozovatele je jedním z klíčových důvodů ukončení činnosti výrazné zvýšení nájemného. Budova, v níž knihkupectví sídlí, patří arciděkanství, přičemž majetkovou správu zajišťuje litoměřické biskupství.

Nově nastavený nájem má podle provozovatele přesahovat 700 korun za metr čtvereční, což je částka, kterou malé nezávislé knihkupectví dlouhodobě není schopné unést. Velká knihkupectví v obchodních domech přitom platí za metr zhruba polovinu.

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační doložce v nájemní smlouvě z roku 2021. V dubnu roku 2025 tak již byla cena nájemného oproti roku 2021 zhruba o 35 procent vyšší, a to je pro malý obchod zásadní skok,“ říká majitel knihkupectví Ladislav Řeřicha.
„Vzhledem k tomu, že na konci roku 2025 končila smlouva o pronájmu obchodu, snažil jsem se již od léta situaci řešit. Obrátil jsem se s žádostí o snížení nájemného na nového arciděkana hned v červenci, jakmile převzal správu farnosti, ale odpovědi jsem se nikdy nedočkal,“ dodal majitel knihkupectví.

„I přes opakované urgence jsem obdržel první reakci na svou žádost až v říjnu, a to v podobě návrhu nové nájemní smlouvy platné od 1. ledna 2026, v níž bylo nájemné zvýšeno o dalších 17 procent. Tento návrh jsem samozřejmě nepodepsal, považuji ho za likvidační,“ pokračuje Řeřicha.

„Až v pondělí 2. února 2026, tedy v době, kdy už byla farnost o uzavření obchodu informována a tato informace byla zveřejněna i na sociálních sítích, zareagovalo biskupství telefonickou nabídkou ponechání nájemného ve stávající podobě. K žádnému jinému jednání o nové smlouvě nedošlo,“ dodává majitel knihkupectví.

Podle vyjádření litoměřického biskupství výše nájemného odpovídá cenám obvyklým v dané lokalitě a příjmy z nájemného slouží k provozu a údržbě budovy i k fungování farní komunity.

Konec knihkupectví vyvolal silné reakce

„V říjnu 2025 vstoupila farnost do jednání s nájemcem s návrhem nové smlouvy,“ popsal pak komunikaci s Řeřichou mluvčí biskupství Jiří Nývlt. „Farnost postoupila věc dle interních předpisů biskupství, které navrhlo navýšení nájmu – na úrovni cen v místě obvyklých, nikoliv skokové. To pan Řeřicha odmítl,“ řekl Nývlt.

Potvrdil, že došlo k nabídce prodloužení nájmu za stávajících podmínek. „Ladislav Řeřicha se k této nabídce vyjádřil 4. února při návštěvě duchovního správce, kterého informoval, že končí, i kdyby nájem zůstal stejný,“ doplnil Nývlt.

Konec knihkupectví vyvolal silné reakce veřejnosti, zejména na sociálních sítích. Například podle uživatelky Ilony Navrátilové bylo knihkupectví výjimečné nejen nabídkou, ale i atmosférou. „Mělo velmi kvalitní literaturu a bylo to takové domácí prostředí,“ uvedla.

Řeřicha zároveň potvrdil, že uzavřením provozovny jeho knihkupecká činnost definitivně končí. Knihkupectví bude mít otevřeno ještě do konce února.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného

9. února 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Dva senioři přišli o statisíce korun

ilustrační snímek

Další dva případy kyberpodvodů se škodou za statisíce korun řeší tepličtí policisté.

9. února 2026  6:59

1. ZŠ v Jirkově čeká velká modernizace

Zpráva z vašeho okresu

1. základní škola v Jirkově projde letos i příští rok výraznou modernizací, jejíž součástí budou stavební úpravy a zlepšení bezpečnosti i komfortu pro žáky.

9. února 2026  6:59

Litoměřický hřbitov se nově zamyká elektronicky na dálku

Zpráva z vašeho okresu

Vchodové brány na městském hřbitově v Litoměřicích se nově zavírají elektronicky na dálku ze sídla Technických služeb města (TSM). Důvodem je legislativní změna a úspora.

9. února 2026  6:59

O objemný odpad se v Žatci postará Odpadové taxi

Zpráva z vašeho okresu

Žatec přichystal pro své občany novou službu – Odpadové taxi. Lidem pomáhá zbavit se objemného odpadu z domácnosti.

9. února 2026  6:59

Místnost pro cvičení seniorů prošla úpravami

Most dokončil další projekt z participativního rozpočtu Hejbni Mostem - rekonstrukci místnosti pro pohybové aktivity v penzionu pro seniory v Komořanské ulici.

9. února 2026  6:59

Část hřbitovní zdi v Chabařovicích prošla opravou

Zpráva z vašeho okresu

Na městském hřbitově v Chabařovicích na Ústecku nechala místní radnice opravit oplocení na jižní straně, původní zeď byla totiž v havarijním stavu.

9. února 2026  6:59

3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

I čeští fanoušci přijeli do Bormia podpořit sjezdaře Jana Zabystřana.

Druhý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině byl pro Čechy zlatostříbrný. Snowboardistka Zuzana Maděrová vystoupala až na nejvyšší stupínek, rychlobruslař Metoděj Jílek o pár hodiny později...

9. února 2026  6:45

Kde sledovat ZOH 2026 a kdy startují Češi: Máme přehledný program Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

9. února 2026  6:42

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

9. února 2026  6:37

Kolony na severovýchodě Prahy mají řešení. Město již zná projektanty úprav

Samotný úsek, který se Praha chystá rekonstruovat, měří asi šest a půl...

Kolony, zácpy a objížďky jsou pro řidiče na severovýchodě Prahy každodenní realitou. Teď je ale jisté, že zásadní změny teprve přijdou. Technická správa komunikací (TSK) vybrala projekční firmy,...

8. února 2026  20:18,  aktualizováno  9. 2. 6:35

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

