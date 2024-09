Knihovna v Mostě se promění v umělecké centrum, nejdelší lustr zůstane

„Jsem rád, že se pro budovu našlo využití a nebude se bourat,“ uvedl opoziční zastupitel Jiří Nedvědický (zvolen za Sdružení Mostečané Mostu).

Městská knihovna sídlí ve velkoryse pojatém objektu v ulici Moskevská od poloviny 80. let minulého století. Objekt byl první budovou v Československu, která byla po roce 1945 postavena výhradně pro knihovnické účely.

V současné době už však nevyhovuje potřebám knihovníků, její technický stav není dobrý a především je její provoz finančně nákladný kvůli vysoké energetické náročnosti budovy. Do její kompletní rekonstrukce se magistrát odmítl pustit s tím, že by šlo o investici kolem 400 milionů korun a trvala by dlouhou dobu, během které by některé knihovnické služby zanikly.

Mostečtí politici proto před časem rozhodli, že se městská knihovna přestěhuje do opraveného kulturního domu Repre. Rekonstrukce Repre téměř za jednu miliardu korun má skončit na přelomu let 2025 a 2026.

„S přestěhováním knihovny vyvstala otázka dalšího využití stávající budovy. Dohodli jsme se na tom, že tam vznikne umělecko-kreativní centrum,“ poznamenal primátor Marek Hrvol (PROMost).

Budova má pojmout taneční sály, zkušebny, kreativní dílny či prostory pro literárně dramatické kroužky a další aktivity. Objekt budou využívat obě mostecké základní umělecké školy. Zachovány zůstanou i některé současné aktivity, jde třeba o nahrávací studia či galerie.

Ale budovu ještě předtím čeká rekonstrukce s důrazem na energetické úspory. Bude nutné ji zateplit, vyměnit stávající velká okna či vyměnit zdroj vytápění. „Chceme klást důraz na to, aby budova zásadním způsobem nezměnila ráz. Rekonstrukce by neměla být nákladná,“ zmínil primátor s tím, že umělecká díla v budově zůstanou.

Jde třeba o 63 metrů dlouhý lustr. O soustavě kroutících se skleněných trubic se uvádí, že jde zřejmě o nejdelší knihovnický lustr v Evropě. Šroubovice visí nad knižními regály po celé délce budovy. Osvětluje ji 354 žárovek. Lustr je dílem akademického sochaře Vladimíra Procházky. Dalším zajímavým dílem je mozaika ve vstupní hale.

Stěhování knihovny do Repre budí v Mostě polemiku. Část lidí to odmítá, konaly se protestní akce, přes dva a půl tisíce lidí podepsalo petici. Mimo jiné jim vadilo, že se přesunem knihovny „umrtví“ tato část města.

„Stěhování knihovny je zbytečné, podle mě by měla zůstat tam, kde je, protože přispívala k oživení této čtvrti města. I když tu budou jiné kulturně-sociální aktivity, tak je otázkou, proč nemohly být právě v Repre,“ okomentoval záměr budoucího využití knihovny Libor Kudrna z občanské iniciativy Zachraňme mosteckou knihovnu.