Knihovna v Dubí na Teplicku nabízí v březnu, měsíci knihy, různé výhody pro své čtenáře.

Ti, kteří zapomněli včas vrátit vypůjčené tituly, tak mohou nyní učinit bez pokuty. Noví čtenáři se pak mohou zaregistrovat zdarma.

Knihovna rovněž přichystala velký výběr knižních novinek.

Otevřeno je v pondělí od 13 do 17 hodin, v úterý od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin.