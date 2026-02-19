Knihovna v Libochovicích láká na nový multifunkční sál

„Stav historické budovy knihovny byl už opravdu havarijní. Zázemí bylo vlhké a neodpovídalo hygienickým potřebám, stará dřevěná okna nešla zavírat a bylo potřeba přistoupit ke kompletní rekonstrukci,“ říká místostarostka Blanka Stará (PRO Libochovice, Poplze, Dubany) s tím, že rekonstrukce město vyšla na 16 milionů korun, z čehož osm milionů korun pomohla pokrýt dotace z národního plánu obnovy.
Stavební práce začaly v létě roku 2024, kdy se odboural nevyhovující objekt starého zázemí a skladů. Dále se stavbaři pustili do oprav podlah, stropů, elektroinstalace, vodoinstalace a do vybudování nového sociálního zázemí. Musela se zrekonstruovat také střecha a vyměnila se všechna okna a dveře.
„Změny se dotkly i exteriéru budovy. Na základě historických fotografií byl při rekonstrukci obnoven původní vstup do budovy, ve kterém jsou nyní umístěny výstavní vitríny, místo pro přezouvání a skřínky pro ukládání tašek,“ popisuje Stará.
Změnilo se také využití jednotlivých místností. Na místě skladu vznikla místnost pro dospívající, která se oddělila od dětského oddělení a vzniklo i nové zázemí pro pracovníky knihovny.
Výraznou transformací prošlo i dětské oddělení, kde se udělala dřevěná čtecí pavlač se zábradlím, které připomíná větve stromu. Tento prostor slouží pro kreativní aktivity, na kterých se podílí děti. Pavlač doplňuje osvětlená dutina evokující včelí úl.
„Přistavěl se nový přednáškový sál s ozvučením a promítacím displejem. Sál, jehož součástí je nové technické oddělení, se využívá k různým činnostem od setkávání důchodců s tvořivým programem, přes keramické projekty pro děti a pro dospělé až po různé přednášky,“ podotýká Stará.
Na tyto nové aktivity se podle Staré do knihovny dostanou i lidé, kteří tam dříve nechodili a z některých se stávají i noví čtenáři. Do nového prostředí knihovny lidé přicházejí raději a je to pro ně příjemnější, než si věci jen vyhledávat na internetu.
„Knihovna není v současné době pouze o výpůjčce knížek. Knihovna má být centrem všeobecného poznání. A je jedno, jaké médium k tomuto účelu využijete. Zda knihu, časopis, elektronické formáty anebo interaktivní přednášku. A to vše je nyní pod jednou střechou,“ doplňuje starosta Miroslav Zůna (PRO Libochovice, Poplze, Dubany).
Vznik Městské knihovny Libochovice je spojen s rokem 1920, kdy Okresní osvětový sbor vyzval spolky mající knihovny, aby je věnovaly obci. Knihovna se pak za své existence několikrát stěhovala. Do současných prostor se knihovna přestěhovala koncem roku 1972. Do té doby budova bývalé zámecké konírny sloužila jako loutkové divadlo.