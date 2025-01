Nenecháme se vydírat, říká primátor Teplic po rozpadu koalice. Vyhlíží jednání

ODS spolu s TOP 09 (partaje spolu kandidovaly ve volbách) vypověděla koaliční smlouvu s ANO v pondělí. Vyvrcholily tím rozpory, které se zejména v poslední době projevovaly rozdílným hlasováním.

„Čtu to jako důsledek veřejně viditelných a nepřekonatelných sporů uvnitř v koalici. Dobře to je vidět minimálně na případech dvou veřejně projednávaných projektů, tedy venkovního koupaliště na Nové Vsi a nízkoprahového centra zejména pro bezdomoveckou klientelu v Riegrově ulici,“ říká Jakub Mráček, člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru (Volba Pro! Teplice).

Na listopadovém zastupitelstvu totiž s hlasy ANO došlo k zastavení projektu plánovaného koupaliště, na němž záleželo ODS. Primátor Jiří Štábl (ANO) má za to, že právě tento rozpor zapříčinil rozpad koalice. „Zjevným důvodem k rozhodnutí ze strany ODS a TOP 09 je nerealizovaná investice plaveckého bazénu v hodnotě skoro půl miliardy korun. Tento nerentabilní projekt by ale byl velkou finanční zátěží pro chod města,“ uvádí Štábl.

Podle náměstka primátora Hynka Hanzy (ODS) se však jednalo o projekt, na kterém se koaliční partneři dohodli už při schválení vzájemné spolupráce po volbách. Jeho potopení Hanza bere jako podpásovku.

„Přestože se sám pan primátor Štábl po svém zvolení vyslovil, že pro koupaliště je, loni na podzim otočil. Od pana primátora jsme sice slyšeli, že mají jiné priority, jako parkování a podobně, ale tyto priority jsem do naší koaliční smlouvy přinesl já,“ zlobí se Hanza. Ukončení koaliční spolupráce však vidí jako důsledek i dalších déle trvajících neshod.

Primátor Štábl naopak pondělní konec koalice vnímá jako překvapivé. „Rozhodnutí ODS a TOP 09 jsme se nedozvěděli na jednání koalice, ale až na jednání zastupitelstva formou jakéhosi tiskového prohlášení náměstka primátora pana Hynka Hanzy. Nehodláme se nechat vydírat a handlovat něco za něco. Nejsem příznivcem politikaření a z konání ODS a TOP 09 se nemohu ubránit dojmu, že obětovali Teplice kvůli nadcházejícím parlamentním volbám,“ píše Štábl v prohlášení k současnému dění v Teplicích.

Hanza: Když je toho moc, je čas se zastavit

S tím ale Hanza nesouhlasí. „Na jednání před pondělním zastupitelstvem jsem otevřel otázku, co se nám na koalici nelíbí, což souviselo nejenom s koupalištěm, ale i se zpracováním a zveřejňováním rozpočtu. Když je toho moc, je čas se zastavit a říci si, co je dobře a co je špatně a nastavit si vzájemná pravidla, abychom se neustále nevraceli k úplně elementárním věcem,“ podotýká Hanza.

Nyní se v Teplicích jedná o situaci, která je analogická s povolebním vývojem. Karty jsou rozdány, ale kdo, s kým a jak se dohodne, je zcela otevřeno. ANO chce jednat i s dalšími uskupeními v zastupitelstvu. Největší karty však mají pořád v rukou rozkmotření koaliční partneři. „Čekají nás jednání o prioritách a další spolupráci, věřím, že se nám to podaří vyřešit rychle,“ uvádí Štábl.

Hanza zdůrazňuje, že chce mít garanci, že dohodnuté projekty koaliční partner za čas neodmítne. „Proto jsme tento příběh otevřeli, abychom si řekli, jak jsme schopni dál spolupracovat. Toto rozhodnutí není pouze moje, ale jednomyslné usnesení všech zastupitelů ODS a TOP 09,“ dodává Hanza.

ODS a ANO mají v zastupitelstvu o 27 členech 17 hlasů.