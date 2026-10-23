Koalici v Děčíně podepsala čtyři uskupení, ANO bude v opozici

Autor: ČTK
  9:15aktualizováno  9:15
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| foto: ČTK

Lídři Volby pro Děčín, hnutí Náš Děčín, Občanské demokratické strany (ODS) a Starostů a nezávislých (STAN) dnes v Děčíně podepsali koaliční smlouvu. Vítězné hnutí ANO, které mělo dosud ve městě primátora, bude v opozici. Rada města bude sedmičlenná, každé ze čtyř koaličních uskupení bude mít jednoho uvolněného, tedy plně placeného náměstka. Volba pro Děčín bude mít navíc uvolněného primátora, ODS a Náš Děčín po jednom neuvolněném radním. Novinářům to dnes řekl kandidát na primátora Martin Pošta z Volby pro Děčín.

Koaliční smlouvu podepsali Pošta, Ondřej Smíšek za Náš Děčín, Narcis Tomášek za ODS a Zdeněk Machala za STAN. Koalice bude mít v zastupitelstvu 16 z 27 mandátů. Uskupení se podle Pošty shodla nejen na podobě nového vedení města, ale také na základních prioritách pro následující čtyři roky.

Mezi hlavní priority nové koalice patří podle Pošty bezpečnost, rozvoj města a veřejného prostoru. Věnovat se chce také dopravě, kultuře, školství, sportu, dostupné zdravotní péči a sociálním službám. "Jako dlouhodobý úkol máme vytvořit z Děčína město, kam se mladí lidé rádi po studiích vracejí, plánují zde svoji další budoucnost a zakládají zde rodinu," řekl Pošta.

Konkrétní volební prohlášení chce koalice představit do 100 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva. Podle Pošty nechce připravit pouze obecný politický dokument se sliby, ale plán práce, podle kterého bude možné na konci volebního období zhodnotit výsledky vedení města. "Nechceme vytvářet jen obecný politický dokument plný slibů a chtěli bychom připravit plán naší práce a toho, podle čeho se bude za čtyři roky hodnotit, co jsme dokázali," sdělil.

Volby v Děčíně vyhrálo ANO se sedmi mandáty. Druhá Volba pro Děčín získala pět křesel, Náš Děčín a ODS mají po čtyřech zastupitelích a STAN tři. Po dvou mandátech získaly SPD a Hlas Děčína.

Před čtyřmi lety tam vyhrálo komunální volby hnutí ANO. Získalo 11 mandátů. Druhé SPD získalo pět mandátů, stejně jako Volba pro Děčín. Čtvrté hnutí Náš Děčín dostalo tři mandáty. Dva zastupitele získala ODS a jednoho Piráti. Koalice ANO a SPD nepřečkala celé volební období, koalici tvořily od května 2023 ANO, Volba pro Děčín a Náš Děčín.

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