Za tragický požár mostecké restaurace se sedmi oběťmi obvinili manželský pár

Autor: gor
  9:32aktualizováno  10:30
V případu tragického lednového požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili, že příčinou požáru byl pád plynového topidla. V souvislosti s fungováním restaurace zjistili řadu pochybení.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Po získání a vyhodnocení všech zajištěných stop, důkazních prostředků, podaných vysvětlení a dalších provedených úkonů policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou osob. Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti obvinil jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Podle informací serveru iDNES.cz jsou obviněnými manželé Miloslav a Jana Čechovi. S médii dlouhodobě nekomunikují.

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
Při výbuchu v restauraci v Mostě uhořelo šest lidí, další jsou zranění. Později zemřela v nemocnici další žena. (12. ledna 2025)
U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
Hasiči začali strhávat konstrukci vyhořelé předzahrádky v restauraci u Kojota v Mostě. (12. ledna 2025)
Při výbuchu v restauraci v Mostě uhořelo šest lidí, další jsou zranění. Později zemřela v nemocnici další žena. (12. ledna 2025)
45 fotografií

Kriminalisté pracovali s několika verzemi vzniku požáru. Okamžitě vyloučili, že by příčinou neštěstí bylo násilné vniknutí do objektu nebo teroristický čin. Zadali vypracování několika znaleckých posudků z oborů požární ochrany a zdravotnictví.

„Jako příčina byl stanoven pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ vysvětlil Marek.

Ječící lidé si strhávali oblečení. Svědkyně líčí ohnivý horor v Mostě

Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické. Na místě zemřelo šest lidí, sedmý později v nemocnici.

„Dosavadní zjištění ukazují na závažná porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Dále vyšetřovatelé zjistili, že byla provedena změna stavby bez stavebního povolení, spočívající v zastřešení terasy a následném opláštění této nástavby PVC fóliemi. V rámci změny stavby nebylo zajištěno ani nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy. Dále nebyly prováděny povinné pravidelné preventivní požární prohlídky, jakož ani revize hasicích přístrojů, kdy poslední byla provedena v dubnu 2008. Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor předmětné nezkoulaudované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob zkapalněného uhlovodíkového plynu propan-butan v prostorách restaurace,“ vypočítal mluvčí Marek.

Konečně shořela hospoda u Kojota, napsal. Za nenávist na síti padl jeden trest

„Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena,“ doplnil.

Finanční škody způsobené požárem, k němuž došlo 11. ledna před půlnocí, vyšetřovatelé zatím vyčíslili na částku přesahující sedm milionů korun.

Do vyšetřování se zapojili i specialisté z takzvaného DVI týmu Kriminalistického ústavu. „Jedná se o speciální skupinu odborníků, kteří jsou vyškoleni na identifikaci obětí hromadných neštěstí. Kriminalisté provedli ohledání místa činu sférickým snímáním. Jedná se o využití speciální technologie pro pořízení 360° panoramatických fotografií nebo záznamů, které umožňují zachytit místo činu zcela komplexně. Tento postup umožňuje vytvořit digitální model prostoru, který lze následně analyzovat a procházet i zpětně, jako by byl pozorovatel přímo na místě,“ doplnil Marek.

12. ledna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky se při nehodě zranil a zůstal zaklíněný pod návěsem. Na...

14. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  12:56

V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté...

14. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Bublinky u Jošta, vojenské ležení i program u řeky. Brno čeká pestrý víkend

Pestrý program čeká od pátku do neděle na Brňany a návštěvníky jihomoravské metropole. Vypravit se mohou do centra města za ochutnávkou perlivých vín, známých jako Bublinky, na místa historických...

14. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyhrazené parkování přináší problémy, kroměřížská radnice zpřísní pravidla

Město Kroměříž chystá nová pravidla pro trvalé vyhrazení parkovacích míst. Dočasně kvůli tomu nepřijímá žádosti. Týká se to žadatelů se zdravotním postižením, tedy držitelů průkazů tělesně...

14. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 centimetru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

14. srpna 2025  12:32

V Českých Budějovicích dnes utrpěl muž popáleniny při práci na horkovodu

V Českých Budějovicích dnes ráno utrpěl třicetiletý muž popáleniny při práci na horkovodu. Záchranáři jej museli letecky transportovat na popáleninovou kliniku...

14. srpna 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Lidé hlásili na tísňovou linku zápach v domě, v bytě policie našla mrtvého psa

Mrtvolu křížence velkého psa objevili policisté v Hranicích na Přerovsku. O jeho úmrtí se dozvěděli díky tísňové lince, kam někdo zavolal kvůli velkému zápachu v domě. Kde byli majitelé psa a zda...

14. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Podmínka za napadení nožem je málo, do případu zasáhla šéfka žalobců Bradáčová

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s tím, aby napadení nožem před plzeňským barem z července 2023 skončilo jen podmíněným trestem. Podala dovolání k Nejvyššímu soudu (NS). Navrhuje...

14. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou

Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími...

14. srpna 2025  12:12

Vlak v Ústí nad Orlicí usmrtil člověka, na hodinu zastavil koridor

V úseku Dlouhá Třebová – Ústí nad Orlicí dnes stál železniční koridor. Ve čtvrtek dopoledne před jedenáctou hodinou tam v jedné ze zastávek vlak srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz byl...

14. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  12:04

Expozice v kostele připomíná odvahu obránců Brna při švédském obléhání

Úspěch obránců Brna při švédském obléhání za třicetileté války může i dnes dodávat naději a odvahu lidem, kteří propadají skepsi. "I tehdy obránci určitě...

14. srpna 2025  10:18,  aktualizováno  10:18

V Radvanicích se chystá úprava území u řeky Lučiny za 35 milionů korun

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice se chystá regenerace území v okolí řeky Lučiny. Téměř 800 metrů dlouhý úsek kolem Lučiny by se měl za 35...

14. srpna 2025  10:01,  aktualizováno  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.