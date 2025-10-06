Kolostůjova kašna v Lázeňském parku v Teplicích prošla obnovou

Na vodním prvku z roku 1862 byly opraveny kamenné části, narušený kámen, bazén či barevné retuše.

Na vodním prvku z roku 1862 byly vyčištěny kamenné části, opravil se narušený kámen a bazén či narušené barevné retuše. | foto: archiv města Teplice

Kolostůjova kašna, která se nachází v Lázeňském parku v Teplicích, prošla obnovou.

Práce zahrnovaly čištění kamenných částí, tmelení a opravy narušeného kamene, odstranění biologického napadení, opravu bazénu, biosanaci, barevné retuše i hydrofobizaci.

Náklady byly vyčísleny na 331 tisíc korun, 120 tisíc korun pokryla dotace získaná od ministerstva kultury, zbytek hradilo ze svého rozpočtu město Teplice.

Kolostůjova kašna byla postavena v roce 1862 na počest 1 100 let od nalezení léčivých pramenů, jak uvádí kronikář Václav Hájek z Libočan.

„Program regenerace městských památkových zón, jež vyhlašuje ministerstvo kultury, město pravidelně využívá. V minulých letech se díky němu podařilo restaurovat například sochy v Zámecké zahradě, empírovou kašnu v Havlíčkových sadech, kovaný plot zídky v Zámecké zahradě nebo pomník básníka Seumeho,“ uvedla mluvčí teplického magistrátu Adina Sedláková. (vlm)

