Odbornice zrestaurovala bustu učitele národů i žulový podstavec, na kterém je umístěna. V současné době už pomník opět zdobí veřejný prostor.
Náklady na opravu pomohla městu uhradit pojišťovna částkou 70 tisíc korun.
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Odbornice zrestaurovala bustu učitele národů i žulový podstavec, na kterém je umístěna. V současné době už pomník opět zdobí veřejný prostor.
Náklady na opravu pomohla městu uhradit pojišťovna částkou 70 tisíc korun.
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...
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Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...
Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku od devíti hodin jezdí šest tanků Leopard 2A4. Nacvičují zde jízdu v koloně. Pětapadesátitunové obrněné stroje po...
Brno ožívá motorkami. Zdejší závod seriálu MotoGP vždy neodmyslitelně patřil k srpnu, letos si ho ale fanoušci užijí už v červnu o nadcházejícím víkendu. A změna termínu není jedinou letošní...
Zastupitelé Králík na Orlickoústecku v pondělí odmítli podpořit návrh na vyškrtnutí někdejšího vůdce Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ze seznamu...
Městský soud v Brně dopoledne začal projednávat případ vojáka, který podle spisu loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Státní zástupce na muže podal...
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Proti připravované stanici v jihlavském Pávově na vysokorychlostní trati se dnes vymezil prezident Petr Pavel při debatě na místní radnici při své návštěvě Vysočiny. Pavel během prvního dne pobytu v...
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...
Brněnské HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry Jany Vaverkové a Robina Mayera s názvem Dramaturg zasahuje: Muž se slovosledem špatným. Je postavená...
Jako červený hadr býka dráždí podkrkonošské obce návrh akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Samosprávy návrh ministerstva pro místní rozvoj torpédují připomínkami, výhrady...
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Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech. Reprezentace známá pod přezdívkou „Bafana Bafana“ je druhým soupeřem českého týmu ve skupině A. Kdo...
Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové ve čtvrtek 18. června zahájí dvě výstavy. Malíř a grafik Jan Pražan ve výstavě Moonlight on My Boat představí...