Bude připomínat rybí ocas. Stavaři usazují komín k nové spalovně u Mostu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  18:22aktualizováno  18:22
Do Komořan nedaleko Mostu přijel náklad se třemi díly komína budoucí spalovny odpadu. Pomocí jeřábů je stavaři v následujících třech dnech usadí. Komín bude vysoký 75 metrů. Komínovou konstrukci doplní motiv ryby, který na plášť zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) navrhli architekti. Roční kapacita spalovny bude 150 tisíc tun. Zkušební provoz se spustí v listopadu.
Dělníci usazují za pomoci jeřábů první ze tří částí komínu spalovny odpadu společnosti United Energy. (27. března 2026)

Komín je jednou z posledních částí technologie spalovny, která ještě na stavbě chyběla. Rozdělen je na tři části o délkách 23, 24 a 28 metrů a průměrné hmotnosti 23 tun. Základovou patku, která ukrývá skoro 16 tun ocelové výztuže a bezmála 150 metrů krychlových betonu, už dříve stavaři připravili. Váží 388 tun.

„Patka musí odolat vodorovné síle 8,5 tuny v koruně komína. Když se do 75 metrů vysoké konstrukce opře vítr, základ ji musí udržet nekompromisně svisle v ose. Celou konstrukci udrží u země 36 masivních kotvicích šroubů,“ uvedl vedoucí projektu ZEVO Michal Urban.

Svými vlastnostmi komín podle Urbana odpovídá nejpřísnějším požadavkům na ekologický provoz. Má i funkci estetickou. Při navrhování teplárny přišli architekti s myšlenkou, že by spalovna svým tvarem a pláštěm mohla připomínat obrys ryby. Její pomyslnou hlavu tvoří nájezdové rampy pro vozy s odpadem, trup zvýrazňují barevné prvky na opláštění budovy. Komínová konstrukce pak svým tvarem připomíná rybí ocas.

Zařízení bude zpracovávat komunální odpad z regionu. Nebezpečný odpad zpracovávat nebude. „Pro detekci například radioaktivního odpadu bude sloužit speciální příjezdová brána, která má patřičné senzory. Pokud zachytí radiaci, bude takové vozidlo ihned odstaveno a přivoláni specialisté pro nakládání s nebezpečnými odpady,“ uvedl ředitel United Energy Milan Boháček.

Jak se bude spalovat odpad u Mostu. Přikládání jeřábem i kontroly radiace

Další součástí nové teplárny bude takzvaný bunkr, tedy betonový zásobník na odpad. Bude uzavřen v betonovém plášti a ohromný jeřáb s rozpětím drapáků až čtyři metry v něm bude pravidelně odpad mísit a přikládat prostřednictvím obří násypky přímo do kotle. Odsáváním vzduchu zde bude udržován podtlak tak, aby se ven nešířil nepříjemný zápach.

Součástí bunkru budou vodní děla, která se spustí v případě zahoření. Pro spalovny jsou podmínky provozu podle ředitele velmi přísné. „Nová spalovna bude na desetinách emisních limitů co stávající teplárna,“ uvedl Boháček. Využitím odpadu teplárna ušetří okolo 120 tisíc tun hnědého uhlí za rok.

Náklady na výstavbu teplárny jsou přes pět miliard korun. Polovinu pokryje firma z holdingu Daniela Křetínského z modernizačního fondu.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

Výstava v Liberci ukazuje, co mohl vidět básník Mácha na svých cestách

VĂ˝stava v Liberci ukazuje, co mohl vidÄ›t bĂˇsnĂ­k MĂˇcha na svĂ˝ch cestĂˇch

Obrazy a grafiky s krajinami, jež mohl vidět Karel Hynek Mácha na svých cestách na začátku 19. století, jsou nyní vystavené v Galerii Lázně v Liberci. Výstava...

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D6 u Lokte na Sokolovsku

ilustrační snímek

Hromadná nehoda několika aut uzavřela dnes odpoledne dálnici D6 u Lokte na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary. Podle prvních informací nebyl při havárii nikdo...

27. března 2026  16:25,  aktualizováno  16:50

Těšínské divadlo otevře hvězdárnu a naposledy uvede drama Amadeus

ilustrační snímek

Těšínské divadlo v Českém Těšíně na Karvinsku pozve tuto sobotu při Noci divadel návštěvníky do kopule hvězdárny a zahraje jim naposledy slavné drama Petera...

27. března 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Liberecký kraj přispěl zájemcům o studium zdravotnických oborů na přípravu

ilustrační snímek

Liberecký kraj přispěl v tomto školním roce poprvé zájemcům o studium zdravotnických oborů na vysokých školách na přípravné kurzy. Program původně určený jen...

27. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově připravilo třídenní velikonoční program

ilustrační snímek

Třídenní velikonoční program připravilo na začátek dubna Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Akce pojmenovaná Velikonoce na...

27. března 2026  16:06,  aktualizováno  16:06

Pelhřimovské Muzeum rekordů vystaví nové velikonoční unikáty

PelhĹ™imovskĂ© Muzeum rekordĹŻ vystavĂ­ novĂ© velikonoÄŤnĂ­ unikĂˇty

Pelhřimovské Muzeum rekordů rozšíří před Velikonocemi svoje sbírky o několik tematických exponátů. Vystavená bude i část z tvorby Janky Dohnalové z Kladna,...

27. března 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Manévry u školy v Humpolci. Policie byla ve střehu, hledala muže se zbraní

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry....

Vyšší počet policejních hlídek v pátek odpoledne zasahoval u Základní školy Hradská v Humpolci. Vyjely prověřit hlášení o muži, který údajně manipuloval se zbraní v autě. Podezření se ale...

27. března 2026  16:12,  aktualizováno  17:20

Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky

Stavba hradecké křižovatky Mileta má za sebou už dva roky prací, vedle přibude...

Stavba křižovatky Mileta v Hradci Králové se připravovala tak dlouho, že i mnoho místních zapomnělo, co vše má v sousedství obřího projektu vzniknout. Už se rýsuje nejen tvar křižovatky a napojených...

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Piráty vede do voleb Nislerová. Hřib je desátý, Komrsková kandiduje samostatně

Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová hovoří na zasedání...

Pražští Piráti potvrdili jména prvních 11 kandidátů pro říjnové komunální volby. Vybrala je lídryně a kandidátka na primátorku, ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. V TOP výběru chybí...

27. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

FN Plzeň obnovila za víc než 330 mil. Kč přístroje pro rehabilitaci a onkologii

ilustrační snímek

Kvalitnější péči a rychlejší i přesnější diagnostiku umožní lékařům Fakultní nemocnice (FN) Plzeň vybavení za více než 330 milionů korun pořízené ve dvou...

27. března 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Divadlo Petra Bezruče má dvě nominace na inscenaci roku v Cenách Jantar

ilustrační snímek

Cenu Jantar za činoherní divadlo mohou získat oba členové hereckého manželského páru Kristýna a Petr Panzenbergerovi. Nominován je například i Tomáš Jirman či...

27. března 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

