Nová komořanská teplárna do tří let nahradí fosilní palivo odpadem

Využitím odpadu teplárna ušetří okolo 120 tisíc tun hnědého uhlí za rok. „Vydali jsem se na cestu k udržitelné energetice. V roce 2027 budeme pro výrobu tepla používat už jen odpadky, plyn a biomasu,“ uvedl generální ředitel United Energy Milan Boháček.

Zařízení musí splňovat přísné emisní limity. „Bude na desetinách emisních limitů co stávající teplárna,“ upozornil Boháček.

Ročně zařízení spálí až 150 tisíc tun komunálního odpadu z Ústeckého kraje, který by jinak skončil na skládce. Podle Boháčka je dimenzované na polovinu komunálního odpadu, který se v Ústeckém kraji vyprodukuje za rok.

„Odpad je surovina se značným energetickým potenciálem. Jedná se o domácí produkt, který se nemusí vozit přes půl světa a je na rozdíl od fosilních paliv považován za CO 2 neutrální,“ uvedl technický ředitel United Energy Petr Mareš.

Komunální odpad chce firma odebírat hlavně z Ústeckého kraje. Pravidelnou dodávku si zajistila předem. S obcemi a městy v kraji uzavírá už několik let memoranda. Ty možnost spalování odpadu vítají, protože od roku 2030 nebude možné odpad skládkovat. „Nově se přidávají i obce z Karlovarského kraje. Nebudeme využívat odpad z Německa,“ doplnil Boháček.

ZEVO v Komořanech bude vůbec prvním v Ústeckém kraji. „Zařízení je pro kraj přínosem. Jde o značnou úsporu opadu, který končí na skládkách, a vyžití jeho potenciálu jako suroviny,“ zmínil hejtman Jan Schiller (ANO).

Podle něj by se měly v dohledné době obce pokusit v otázce nakládání s odpadem sjednotit, a vytvořit tak silného hráče, který vyjedná co nejlepší finanční podmínky pro odvoz odpadu do komořanského ZEVA. „Pro obce to musí být finančně únosné,“ řekl.

Výstavba zařízení vyjde na téměř 5 miliard korun. Zhruba polovinu uhradí dotace, zbytek investor ufinancuje ze svých zdrojů. V současné době v České republice fungují čtyři obdobná zařízení.

V Ústeckém kraji ale zřejmě nezůstane jediné. V Chomutově chystá výstavbu ZEVA společnost Actherm. Kapacita má být až 60 tisíc tun odpadu ročně. Firma ještě výstavbu nezahájila, dříve avizovala, že provoz spustí v roce 2027. Šéf United Energy se neobává, že by měla jejich spalovna nedostatek paliva. „Objem odpadu neklesá, spíš naopak,“ řekl.

Chomutov se už dříve memorandem zavázal, že bude v budoucnu komunální odpad dodávat právě do Komořan. „Bylo by bizarní, kdyby u nás ZEVO fungovalo a opad z chomutovských domácností by byl dopravován do Komořan,“ zmínil náměstek primátora Milan Märc.