Kompletní oprava rybníka v Habrovanech je u konce

„Práce byly zahájeny v říjnu, v první fázi řešily odbahnění a úpravu dna rybníka, během kterého jsme odtěžili 1 880 metrů krychlových usazenin. Dále se dosypala a vyrovnala koruna hráze, a tzv. návodní a vzdušní svah. Zhotovil se také nový požerák se spodní výpustí, upravila vtoková část, která je nyní opevněna těžkým kamenným pohozem, a postavil se nový bezpečnostní přeliv o délce 7,5 metru a výšce 0,5 metru. Nyní ještě přijde na řadu finální zatravnění koruny hráze a vzdušného líce,“ uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
Po rekonstrukci bude nádrž se zatopenou plochou 4 800 metrů čtverečních a celkovým objemem 6 300 metrů krychlových podle Zikešové plnit především vzdouvací a akumulační funkci.
„Jejím hlavním účelem bude zadržování vody v krajině. Stavba je řešena s důrazem na odolnost a trvanlivost navržených konstrukcí. Byla navržena tak, aby nerušila krajinný ráz. Vodní dílo se nachází v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří,“ přiblížila mluvčí.