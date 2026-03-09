Kritizovaný primátor na odpis? Nahradit by ho mohl úspěšný baskeťák, zní Ústím

Tomáš Hrubý, funkcionář ligové basketbalové Slunety Ústí, jako kandidát na primátora Ústí nad Labem za hnutí ANO? Tato informace se šíří (nejen) ve sportovních kuloárech. Pokud se potvrdí, znamenalo by to, že současný primátor Petr Nedvědický nedostane v podzimních komunálních volbách třetí šanci obhájit svůj mandát. Dlouhodobě čelí kritice a nedaří se mu zlepšit pověst Ústí nad Labem.
V ústecké Slunetě působí sedmačtyřicetiletý činovník dlouhá léta jako generální manažer, jeho podpis nese historické ligové stříbro. V basketbalovém prostředí má pověst srdcaře, který se nebojí otvírat kontroverzní témata, jeho názory jsou leckdy ostré.

Zatím ale svou výraznou účast v řadách ANO v ústecké politice ani nepotvrzuje, ani nevyvrací. „Já a primátor? Bez komentáře,“ nechal sám Hrubý dotaz bez odpovědi.

Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu a strany už chystají kandidáty, aby je měly čas představit veřejnosti.

Průzkumy i opozice: Ústí stagnuje

Ač primátor Petr Nedvědický jako jediný z ústeckých primátorů obhájil podruhé svůj mandát, nedaří se mu dlouhodobě zvýšit kredit Ústí nad Labem. Vládne v koalici ANO, SPD a dvou přeběhlíků. Pod palbou kritiky z řad opozice je například za nejasné obchody s takzvanou „Ústeckou dírou“, poslední prolukou na Mírovém náměstí, nebo milionovou roční odměnu pro odsouzeného tajemníka radnice Miloše Studenovského.

Tajemník potrestaný soudem dostal téměř milionovou odměnu, primátor ji hájí

Ve městě a na sociálních sítích také výrazně rezonoval průzkum, který si nechal zpracovat ústecký magistrát v červenci roku 2025. Z ankety mezi téměř 1200 obyvateli města vyplynulo, že 71 procent z nich uvažuje nebo uvažovalo o vystěhování z krajského města, ale drží je tu rodinné vazby. Lidé si nejčastěji stěžovali na bezpečnost, sociální skladbu a stav infrastruktury. Petr Nedvědický také neuspěl v senátních volbách 2022, kdy se Ústečané ve druhém kole přiklonili k jeho protikandidátu, historiku Martinu Krskovi.

Zvolte si někoho jiného, prohlásil Babiš

Kritika Nedvědického pak rezonovala i v loňské předvolební kampani před sněmovními volbami. Tazatel z publika při mítinku na Mírovém náměstí před stovkami lidí uváděl, že politika ANO je na celostátní úrovni dobrá, ale v podání vedení magistrátu Ústí nad Labem mizerná. „Já neřeším Ústí, já řeším parlament, zvolte si tu někoho jiného,“ reagoval šéf hnutí Andrej Babiš.

Podle informací serveru iDNES.cz ale špičky ANO Ústí nakonec řeší, podobně jako činnost celé severočeské organizace. Vedení hnutí totiž vnímá kritiku Petra Nedvědického, ale rozčílila ho i kauza Marka Hrabáče, exprimátora Chomutova, kterého tlačil předseda krajské organizace ANO Jan Richter dokonce na pozici hejtmana.

Jak podle policie fungovala chomutovská chobotnice vztahů. Primátor, podnikatelé i úředníci

Hrabáčovy ambice utnulo zatčení a vyšetřování možné machinace s veřejnými zakázkami a korupce. Policie v kauze obvinila 14 lidí a pět firem. Jsou stíháni pro přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a další trestné činy. Za hlavu „chobotnice“ je označován právě Hrabáč.

Andrej Babiš už pak Richterovi nedal funkci volebního manažera a vydal mu pokyn, aby se věnoval zlepšení pověsti severočeského ANO. Do čela krajské kandidátky ANO se nakonec postavil respektovaný exministr Richard Brabec a stal se hejtmanem. Brabec si podle informací iDNES.cz svou odpovědnost za fungování ANO a výsledky jednotlivých organizací v celém regionu uvědomuje.

Redakce oslovila k dění v ústecké a severočeské organizaci Petra Nedvědického i Jana Richtera; Richter měl nedostupný telefon, primátor Nedvědický odpovídat po telefonu ani na tiskové konferenci města nechtěl. Na odpovědi si vyžádal čas. Richard Brabec se k situaci v Ústí vyjádřil jen velmi obecně: „Teď probíhají sněmy, které chystají kandidátky, ty pak bude schvalovat předsednictvo.“

