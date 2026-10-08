Komunální volby v Cítolibech doprovodí referendum

„Ať se sami lidé rozhodnou, zda je tady chtějí, nebo ne,“ uvedl starosta městyse Zdeněk Vaic (Unie pro sport a zdraví) s tím, že před časem na radnici dorazila petice proti větrným elektrárnám s více než třemi stovkami podpisů.
Městys, kde žije přibližně 1 100 lidí, v minulosti oslovil soukromý investor s nabídkou finančního benefitu za souhlas s výstavbou dvou větrníků.
Záměr firma představila místním na veřejném setkání v říjnu loňského roku. Většina cítolibských obyvatel přítomných v sále však byla proti.
Lidé se obávali hluku či dopadů na zdraví, zmiňovali i pokles cen nemovitostí.