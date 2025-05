Ve spodní části Žandova, který je součástí Chlumce na Ústecku, bude kvůli rekonstrukci vodovodu několik měsíců uzavřena místní komunikace.

Práce budou probíhat od pondělí 5. května do 31. října a jsou rozděleny na čtyři etapy. První je naplánována od 5. května do 1. července, druhá v období od 2. června do 20. července, třetí od 21. července do 14. září a poslední od 15. září do 31. října.