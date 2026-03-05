Událost se stala tento týden na Chomutovsku v jedné z prodejen potravin při kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Její pracovník vešel do obchodu ve chvíli, kdy tam byl pouze provozovatel, který tam současně prodává. Inspektor se prokázal svým průkazem a požádal dotyčného o součinnost při kontrole, spočívající v předložení příslušných listin.
„Po výzvě k předložení dalšího protokolu se prodejce začal rozčilovat. Kontrolor mu řekl, ať je v klidu a aby si dokument v klidu našel, že on sám se mezitím podívá do chladicího zařízení a zkontroluje data použitelnosti potravin. Poté, co v chladicím boxu našel potraviny po datu spotřeby a muže na tuto skutečnost upozornil, rozčílil se prodavač ještě víc a začal inspektora z obchodu vyhazovat,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Vytrhl mu z ruky mobilní telefon, na který si kontrolor začal vyhrocenou situaci nahrávat. Mobil si prodejce schoval do kapsy kalhot, a když nereagoval na výzvy k jeho vrácení, zavolal poškozený z dalšího telefonu na tísňovou linku policie.
Vzápětí prodavač vzal z pultu nůž a šel proti inspektorovi, do kterého strčil a natlačil ho na mrazák. Takto ho chvíli držel, přičemž měl mít v jedné ruce stále nůž. „Pak ho pustil, vrátil se za pult a nůž hodil zpět na místo,“ sdělila Glogovská.
Po krátkém dohadování vrátil muži mobilní telefon. V té době na místo přijeli policisté, kteří po zjištění okolností incidentu provozovatele prodejny zadrželi a umístili do cely.