Provoz na železničním koridoru mezi Ústím nad Labem a Prackovicemi nad Labem zastavila nehoda. Vlak tam dopoledne srazil a usmrtil člověka. Událost se stala v úseku mezi stanicemi Ústí nad Labem hlavní nádraží a Prackovice nad Labem. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Sražený člověk zemřel na místě, řekla ČTK policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Trať je uzavřená v obou směrech, podle webu Českých drah by uzavírka měla trvat do 13:00. V úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava, vlaky mohou mít zpoždění 120 až 180 minut.