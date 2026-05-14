Koryto řeky Mandavy ve Varnsdorfu čeká oprava

Stavební úpravy se mají týkat zhruba 340 metrů dlouhého úseku mezi lávkou v Krkonošské ulici a lávkou u hasičské zbrojnice.
„Stávající opevnění na toku je zde v nevyhovujícím stavu, proto je nutná jeho oprava. Podél nemovitostí a komunikací jsou navrženy železobetonové zdi s kamenným obkladem, v úseku podél ulice Tiskařská je navržena předsazená železobetonová zeď,“ nastínila mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Projektová dokumentace už je připravena, výše investice se pohybuje okolo 100 milionů korun.
„Investice navazuje na již realizované etapy oprav nábřeží v uplynulých letech,“ popsal Tomáš Secký, mluvčí varnsdorfské radnice, která v uplynulých dnech s Povodím Ohře o opravách jednala.
Dodal, že díky uskutečněným projektům se podařilo výrazně zvýšit bezpečnost. „Mandava se při zvýšených průtocích drží ve svém korytě a nezpůsobuje škody na okolním majetku,“ přiblížil.
V dotčeném úseku by také mohla vzniknout nová, zhruba 90 metrů dlouhá náplavka, a to u nedávno vybudovaného skateparku. Město o ni usiluje už několik let.
„Povodí Ohře deklarovalo ochotu náplavku ve spolupráci s městem realizovat, podmínkou je však finanční spoluúčast města ve výši přibližně 4,5 milionu korun. Celkové náklady na její vybudování se odhadují na zhruba 10 milionů korun,“ přiblížil Secký.
Doplnil, že účastníci jednání se shodli na podpoře projektu, o předfinancování však bude muset rozhodnout zastupitelstvo města. „Povodí Ohře nyní připravuje potřebné podklady, které by měly být zastupitelům předloženy pravděpodobně na květnovém zasedání,“ uvedl Secký.
Rekonstrukce nábřežních zdí včetně případné výstavby náplavky je podle Seckého plánována na stavební sezony let 2027 až 2028. Práce si vyžádají různá omezení. Má dojít k uzavření lávek, vjezdů do přilehlých ulic a také k uzavření části Mandavské cyklotrasy, která vede podél toku.