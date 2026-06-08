Kostel Narození Panny Marie v Dobříčanech je nově kulturní památkou

Ústecký kraj má novou kulturní památku. Stal se jí kostel Narození Panny Marie poblíž zámku v Dobříčanech na Lounsku.
Na jeho místě byl dříve jiný objekt, který patrně sloužil jako zámecká kaple.
V dochovaném dokumentu z roku 1736 žádal farář Jakub Pátek o povolení k přestavbě.
O rok později pak žádala o opravu zchátralého kostela i tehdejší majitelka zámku Marie Terezie Clary.
Nakonec byla stavba v 19. století upravena v klasicistním stylu.
Původní presbytář se sakristií a panskou oratoří byl stržen a tyto části byly postaveny nově.
Následovala výmalba, nad oltář byl umístěn erb svobodných pánů Zessnerů, kteří pobývali na dobříčanském zámku.
Byla také pořízena nová kazatelna. August Zessner je i autorem oltářního obrazu Panny Marie. V letech 1918 a 1942 přišel kostel téměř o všechny zvony.
Zůstal pouze jeden, a to z 16. století.