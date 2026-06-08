Kostel Narození Panny Marie v Dobříčanech je nově kulturní památkou

Autor: bc
  6:59
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Na místě současného kostela v minulosti stál jiný objekt, zřejmě šlo o zámeckou kapli.

Ústecký kraj má novou kulturní památku. Stal se jí kostel Narození Panny Marie poblíž zámku v Dobříčanech na Lounsku. | foto: archiv NPÚ

Ústecký kraj má novou kulturní památku. Stal se jí kostel Narození Panny Marie poblíž zámku v Dobříčanech na Lounsku.

Na jeho místě byl dříve jiný objekt, který patrně sloužil jako zámecká kaple.

V dochovaném dokumentu z roku 1736 žádal farář Jakub Pátek o povolení k přestavbě.

O rok později pak žádala o opravu zchátralého kostela i tehdejší majitelka zámku Marie Terezie Clary.

Nakonec byla stavba v 19. století upravena v klasicistním stylu.

Původní presbytář se sakristií a panskou oratoří byl stržen a tyto části byly postaveny nově.

Následovala výmalba, nad oltář byl umístěn erb svobodných pánů Zessnerů, kteří pobývali na dobříčanském zámku.

Byla také pořízena nová kazatelna. August Zessner je i autorem oltářního obrazu Panny Marie. V letech 1918 a 1942 přišel kostel téměř o všechny zvony.

Zůstal pouze jeden, a to z 16. století.

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