Chrám poškozený bombami prokoukl. Šikmý kostel v centru Ústí má novou fasádu

Vladěna Maršálková
  7:02aktualizováno  7:02
Necelý rok trvaly práce na obnově fasády, kamenných prvků a vnitřního osvětlení památkově chráněného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, kterému se kvůli vychýlené věži přezdívá Šikmý. Novou barvu pečlivě vybírali památkáři.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem má novou fasádu. (říjen 2025)

„Rekonstrukce skončila zhruba o měsíc dříve, než bylo původně plánováno, za což jsme rádi. Stavbaři se snažili práce maximálně zrychlit, aby lešení a oplocení nehyzdily střed města déle, než je nutné,“ popisuje ústecký arciděkan Martin Davídek. Lešení už zmizelo, oplocení by mělo být odvezeno nejpozději v pátek.

Fasáda díky opravě výrazně prokoukla, její barva je opět okrová. Památkáři, kteří na rekonstrukci dohlíželi, se pouze přiklonili k sytějšímu a přirozenějšímu odstínu oproti původnímu, který už byl vybledlý od slunce.

Šikmý kostel v centru Ústí začal obrůstat mechem, dostane novou fasádu

„Při volbě odstínu nátěru fasády jsme se rozhodli respektovat poslední barevnost, vycházeli jsme ale také z dochovaných fotografií včetně historických kolorovaných, ze kterých bylo zjevné, že kostel měl minimálně od poslední zásadní novogotické přestavby na přelomu 19. a 20. století také okrovou barevnost. Starší omítky se bohužel nedochovaly. Nový odstín zároveň koresponduje s pískovcovými prvky architektury,“ vysvětluje specialistka na restaurování Tereza Peerová z ústecké pobočky Národního památkového ústavu.

Další práce zahrnovaly restaurátorské práce na veškerých kamenných prvcích včetně monumentálního vstupního portálu, kamenné náhrobní desky a pamětní desky či sousoší Ukřižování s Máří Magdalenou.

„Obnoveny byly také omítky – část zůstala zachována a doplněny byly jen nesoudržné partie – nově ošetřeny a natřeny byly rovněž veškeré dřevěné výplně, tedy okenice a dveře, nové jsou svody na dešťovou vodu. Součástí projektu bylo také statické zajištění trhlin v severní a jižní zdi kostela,“ přibližuje novinky Peerová.

Interiér kostela nově získal „scénické osvětlení“, díky kterému je možné měnit intenzitu světla pro různé příležitosti či nasvítit jen některé prvky. Nové nasvícení má i socha Madony na jižní straně kostela.

Náklady činí zhruba 27,5 milionu korun, více než 26 milionů pomohla ústeckému arciděkanství uhradit dotace získaná z Evropské unie, zbytek zaplatilo ze svého.

Blíží se slavnostní bohoslužba

V pondělí 3. listopadu proběhne v opraveném kostele slavnostní bohoslužba. „Přijede litoměřický biskup Stanislav Přibyl, v 18 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužit děkovnou bohoslužbu a také stavbě požehná,“ uvádí Davídek.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, pro který se také vžil název Šikmý kostel, patří k dominantám Ústí nad Labem. Postaven byl kolem roku 1318 německými kolonisty a po zničení husity byl mezi lety 1450 až 1530 postupně obnovován. V 16. století vyhořel.

Koncem 19. století došlo k novogotické přestavbě podle návrhů Josefa Mockera, který se podílel i na dokončení chrámu sv. Víta v Praze. Před koncem 2. světové války v roce 1945 byl kostel silně poškozen americkými nálety. Tři bomby dopadly těsně vedle a čtvrtá, nevybuchlá propadla střechou – od té doby je věž kostela vychýlena o dva metry a jeden centimetr od kolmé osy a je nejšikmější věží na sever od Alp. Stabilizace kostela po válečném bombardování proběhla v 50. letech 20. století, poté došlo k jeho postupné opravě.

Poslední velká oprava památky, jež zahrnovala renovaci střechy, fasády a oken, se uskutečnila kolem roku 1990. Od té doby začal kostel obrůstat mechem a lišejníkem a na řadě míst odpadla omítka.









