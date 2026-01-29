Koupaliště v areálu jirkovského kempu Červený Hrádek prochází modernizací

Modernizací prochází koupaliště v areálu autokempu Červený Hrádek v Jirkově. Práce začaly na sklonku minulého roku, návštěvníci se mohou těšit třeba na nové skluzavky. Jedná se o druhou největší investiční akci města v letošním roce.
„Bazény v areálu zdejšího autokempu už bylo nutné opravit, neodpovídaly současnému standardu,“ popsal mluvčí jirkovské radnice Vladimír Vacula. Rekonstrukcí mají projít obě bazénové vany, stávající keramický obklad má být nahrazen bazénovou fólií. „Budou také řešeny nové technologické rozvody,“ doplnil Vacula.
Úpravy potěší i děti či milovníky adrenalinu. Přibude skluzavka typu kamikazde, která je bez zatáček a umožní tak rychlou jízdu, a také tobogán. „Do dětského bazénu bude instalován nový vodní hřib, laminátová skluzavka a bude sem vestavěna část pro nejmenší děti o rozměru 9,6 × 5 metrů,“ uvedl Vacula.
Hotovo by mělo být nejpozději do konce června. „Vysoutěžená cena je přes 34,7 milionu korun. Akce bude hrazena z městského rozpočtu,“ nastínil Vacula.