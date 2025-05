Koupaliště v Litoměřicích láká návštěvníky na novinky

Novou sezonu zahájilo koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích.

Do dneška budou příchozím k dispozici dva přihřívané bazény a sportoviště, v červnu se pak zpřístupní celý areál.

Na návštěvníky tu také čeká několik novinek – uzamykatelné skřínky na úschovu drobných věcí, možnost zapůjčení lehátek či nový stůl na stolní nohejbal.

Dále se chystá rozšíření dětského hřiště o několik houpaček a nový vstupní systém, lidé s lístkem zakoupeným online budou moci do areálu vcházet přes turnikety.

Ještě dnes bude koupaliště otevřeno podle počasí od 10 do 18 hodin, od začátku do poloviny června od 10 do 19 hodin a posléze až do 20 hodin.