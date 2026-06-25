Koupaliště v Ústeckém kraji lákají davy lidí, voda je většinou čistá

Přírodní koupaliště v Ústeckém kraji lákají v parných dnech davy lidí. Voda je většinou čistá. Horší kvalita vody je v nádrži Varvažov na Ústecku a řasy se objevily v jezeře Chmelař u Úštěka na Litoměřicku. U některých nádrží jsou tabulky, podle kterých mohou alespoň pohledem vodu kontrolovat také plavci, zjistila ČTK.
Řasám a sinicím se nejvíc daří v teplých letních dnech. Kontroly vody dělá krajská hygienická stanice, která odebírá vzorky a ty poté analyzuje. Návštěvníci vodních ploch mohou problémy po koupání hygienikům hlásit a horší kvalitu případně sami odhalit. Například pokud je zhoršená průhlednost vody, může to být kvůli řasám či sinicím, stejně tak pokud obsahuje shluky podobající se jehličí.
Kromě nádrží sledovaných hygieniky, jako je trojice mosteckých jezer či Milada u Ústí nad Labem, jsou v kraji i vodní plochy, které kontrolám nepodléhají. V Českém Švýcarsku jde třeba o Kyjovskou přehradu, Lom v Lipové nebo lesní koupališti v Kytlici na Děčínsku.
Termální koupaliště i přírodní nádrže lákají v těchto dnech, kdy teploty překračují 30 až 35 stupňů Celsia, davy lidí. U chlumeckého rybníku nestačí nově vybudované parkovací plochy, auta odpoledne parkují i po stranách příjezdové cesty. O víkendu přilákalo zástupy návštěvníků koupaliště v Povrlech, které je známé studenou vodou. Obzvlášť ve vedrech si příjemné osvěžení rekreanti chválí. Hojně navštěvované je i termální koupaliště v ústecké Brné.