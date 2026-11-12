Kraj ocenil projekty obnovy památek

Druhou příčku obsadil zámek Boreč na Litoměřicku v péči Pavla Veverky a na třetím místě skončil kostel sv. Michaela archanděla v Blatně na Chomutovsku, o jehož obnovu se stará samotná obec. Vítěz ankety obdrží finanční odměnu 30 tisíc korun, za druhé místo kraj udělí 20 tisíc a za třetí 10 tisíc korun.
V samostatné kategorii Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví porota ocenila Hanu Krejčovou, která byla od roku 1996 do letoška kastelánkou zámku Jezeří na Mostecku. Zásadním způsobem se zasloužila o záchranu památky z havarijního stavu i následné zpřístupnění veřejnosti. Její zvláštní zásluhou je zejména obnova historického divadelního a koncertního sálu.
Krejčová získá věcnou cenu a finanční odměnu ve výši 20 tisíc korun.