Kraj přijal k návrhu na zrušení územního plánu Jetřichovic jednu připomínku

K návrhu na zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku přijal krajský úřad Ústeckého kraje jednu připomínku. Přišla od obce. Úředníci ji musí vyřídit, postupovat budou v souladu s právními předpisy, informovala ČTK mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Podle návrhu na zrušení územního plánu zastupitelé obce porušili zákon, když při schvalování dokumentu loni v únoru neumožnili přítomným diskusi.
Pokud bude zrušení územního plánu pravomocné, bude v obci opět platit předešlá dokumentace. "Na rozestavěné stavby, stejně jako na záměry, které získaly povolení stavby od stavebního úřadu, případné zrušení územního plánu nijak nedopadne, neboť 'právo stavby' již získaly a toto právo jim nebude ani zrušením územního plánu upřeno," upozornila Fraňková.
V zasedací místnosti v Jetřichovicích se při projednávání dokumentu loni v únoru sešlo asi 30 lidí. Diskusi k územnímu plánu umožnil starosta Marek Kny (nestr.) až po jeho schválení. Tvrdil, že diskutující přehlédl. Krajskému úřadu obec sdělila, že diskusi nikdo nebránil. Obec podle krajského úřadu nedodržela povinnost ze zákona o obcích. "Nedodržení povinnosti konkrétně spočívá v nevytvoření objektivního a přítomnými jasně identifikovatelného prostoru pro uplatnění svého práva - práva veřejnosti vyjádřit svá stanoviska k projednávaným bodům," uvádí návrh.
Jetřichovice mají asi 400 obyvatel. Některým z nich se schválením dokumentu znehodnotily pozemky, jiným se naopak jejich parcely zhodnotily.
Podnikateli Jaroslavovi Suchánkovi například nový plán znemožnil vrátit život bývalé ozdravovně. Proto se poté obrátil na krajský úřad. Dalšího člověka nový plán připravil asi o 3800 metrů čtverečních zastavitelné plochy. Naopak třeba bývalé starostce dokument umožnil stavět na poli. Lidé ani nevěděli, jakou má schválený územní plán podobu. Starosta jim dal k nahlédnutí papírovou podobu dokumentu.
Starosta Jetřichovic stojí před soudem. Obec žádala o proplacení opravy cesty používané při požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle obžaloby starosta v rozporu se skutečností do žádosti uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Starostovi, který obvinění odmítá, hrozí až osm let vězení.