Trestním oznámením skončil například případ chovatele 700 kusů skotu na Chomutovsku. Zvířata měla omezené možnosti napájení a výživy. „Voda byla znečištěná, špinavá, kalná nebo nebyla vůbec. Masný skot vypadal vyhuble, což potvrdily pitvy a znalecký posudek,“ uvedla Lenka Hanušová z Krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
Na pastvině byla zvířata v bahně, nemohla si lehnout na suché místo. Pokutu obec uložila ve výši 780 500 korun a veterinární správa 240 000 korun. Město Kadaň podalo na chovatele trestní oznámení, protože se týrání podle veterinární správy dopouštěl chovatel dlouhodobě a na velkém množství skotu.
Podnět na Okresní státní zastupitelství v Lounech podali inspektoři kvůli úhynu 700 prasat. O úhynu většího množství zvířat informoval krajskou veterinární správu asanační podnik. Chovatel přiznal, že zvířata uhynula v únoru 2025, do kafilérie odvážel kadávery zhruba až o tři měsíce později, kdy prodával vepřín. K úhynu podle inspektorů vedlo to, že prasata neměla přístup k vodě.
Na Lounsku uhynuly žízní stovky prasat, majitel chovu to nenahlásil
Výhrůžku zastřelením uslyšela úřednice úřadu v Rumburku na Děčínsku, která telefonovala do hospodářství, kde chovají čtyři koně. Zvířata se nacházela na malé ploše za domem, kde v rozšlapané směsi bláta a trusu byly kusy skla, kovu. Koně neměli ošetřená kopyta. S koňmi pomáhá starší chovatelce správce.
Právě ten podle Hanušové vyhrožoval úřednici, která se chtěla domluvit ohledně termínu předání koní do náhradní péče. Výhrůžku nahlásil úřad policii, odebrání zvířat bude možné v případě, že bude zajištěna bezpečnost úředních osob.
V řadě případů přichází podněty ohledně možného týrání psů a koček. Na Podbořansku našla žena křížence labradora a bulteriéra v areálu sběrného dvora. Měl plastovou páskou svázané přední nohy, tlamu, na zemi byly výkaly. Pokud by ho nenalezla, pes by uhynul.
Týrání řeší policie jako trestný čin stejně jako případ kočky, která byla zavřená v puštěné sušičce na prádlo, bezvládné tělo pak okusoval pes. Video koluje na internetu. Policie v této souvislosti obvinila dospělého a mladistvého.
3. února 2026
Trestní oznámení podala krajská veterinární správa také v případu králíka utýraného na dětském hřišti ve Štětí na Litoměřicku. Chovatelka podle Hanušové nechala ve třicetistupňovém horku dceru, aby si na různých atrakcích hrála s králíkem až do jeho úplného vyčerpání, pak chtěla hřiště opustit a zvíře tam ponechat. Na případ upozornila městskou policii svědkyně.
Strážníci ženu i s dcerou a králíkem převezli do veterinární ordinace, kde po vyšetření veterináři rozhodli kvůli těžké dehydrataci a přehřátí o utracení králíka. Ze zacházení s králíkem má policie kamerový záznam díky kamerám na hřišti.
Vyčerpaní inspektoři
Krajská veterinární správa dostala za loňský rok celkem 642 podnětů na týrání zvířat, což je číslo převyšující celostátní průměr a znamená meziroční nárůst téměř o pětinu.
Rozsah a úroveň dozoru se loni podle Hanušové podařilo udržet, přestože vzrostl počet neplánovaných kontrol. Týrání zvířat prokázali inspektoři u 11 procent ze všech kontrol, kterých bylo 762 v chovech tzv. zájmových zvířat a 188 v chovech hospodářských zvířat.
Některé případy týrání končí u policie, řada dalších na obecních úřadech, které mohou uložit chovatelům pokutu. „Dříve bývaly okolo 500 až 2000 korun, výjimečně 5000. Teď je to stále častěji i deset deset korun, což kvitujeme vzhledem k daným činům,“ uvedla Hanušová.
Velké množství podnětů, z nichž každý musí veterinární správa prošetřit, a narůstající agresivitě chovatelů vede podle Hanušové často k pracovnímu vyhoření inspektorů, kterých je nedostatek.