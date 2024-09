Na antivaxerku? Lékaře nadzvedlo pozvání na Csákovou, vedení připomněli covid

„Vážení zaměstnanci, pojďte na koncert Ilony Csákové 2. 10. 2024 do Ústí nad Labem, pro všechny zaměstnance platí zvýhodněné vstupenky, při koupi jedné vstupenky získáte druhou zdarma,“ nabídlo marketingové oddělení skoro devíti tisícům pracovníků firmy hromadným mailem.

A zdravotníci své naštvání ventilovali v hromadných odpovědích. „Ve shodě s kolegy považuji za nevhodné, aby zdravotnické zařízení v rámci bonusů pro zaměstnance podporovalo umělce, kteří aktivně šíří dezinformace týkající se zdraví,“ psal například jeden z lékařů.

„Paní Csáková se k tématu vakcín vyjadřovala nesmyslně v době největšího covidového průšvihu a to opakovaně a dokonce na několika antivaxerských demonstracích. (…) Vyjádření a šíření opravdových dezinformací se zapsaly do historie české dezinfoscény zlatým písmem. Pro vaši informaci, v době největší intenzity šíření pandemie v Masarykově nemocnici (v Ústí) zemřelo na covidovou pneumonii 524 lidí, z nichž očkováno bylo pouhých 12, takže o účinnosti vakcinace se nemusíme bavit. Márnice byla přeplněná a občas připomínala situaci v koncentračním táboře. (…) Přeju všem krásný kulturní zážitek,“ dodal další z lékařů.

„Dobrý den, přijde mi, že zdravotnické zařízení by nemělo podporovat umělce/člověka, který během covidové krize dezinformoval populaci a o vakcinaci tvrdil, že je to jed,“ přidal se další.

Část mailové komunikace MF DNES poskytl jeden ze zaměstnanců. Sdělil, že ve firmě se spamy, které se týkají koncertu, řešily několik dní. Většina pracovníků s protestem proti benefitům souhlasila, někdo se tím jen bavil, další ale přibývající hromadné maily obtěžovaly.

Podle Lenky Kocmanové Taussigové z Oddělení konferenční marketingové podpory Krajské zdravotní však nebylo na nabídce nic špatného. „Byl to prostě benefit a někdo ho využil a někdo ne,“ sdělila s tím, že odpor zdravotníků v hromadných mailech zaznamenala.

„Do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu“

Čím konkrétně tedy zpěvačka zdravotníky tak naštvala? Patřila k těm, kteří popírali vážnost pandemie, a hlavně byla opakovaně proti hromadnému očkování.

„Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO (Světová zdravotnická organizace). A zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy,“ psala třeba Csáková na Facebooku už v říjnu 2020.

A její mediální dosah byl opravdu velký. Až takový, že byť ji nejmenoval, věnoval se jí ve svém „covidovém“ projevu tehdejší prezident Miloš Zeman, který naopak zdravotníky a jejich práci pochválil.

„Nenechte se svést lidmi, kteří sice o epidemii vůbec nic nevědí, ale kvůli mediální pozornosti jsou ochotni říkat věci, které poškozují naši společnost. Mám tím samozřejmě na mysli takzvané antirouškaře, ale i další, zubaře, kardiology, zpěváky. Jedna zpěvačka dokonce prohlásila, že za koronavirus může Bill Gates. Ignorujte názory těchto lidí, protože nejsou odborné, a věřte odborníkům, protože jedině ti nám mohou pomoci,“ sdělil Zeman v projevu k národu v době covidové krize 16. října 2020.

Zpěvačce, která v roce 2021 dokonce kandidovala do Poslanecké sněmovny za Volný blok vymezující se proti vládním opatřením, ale nepřesnou citací jen nahrál. „Musím říct, že prezident naší země si moje slova špatně přečetl. Já se nikde nevyjádřila, že za covid-19 může Bill Gates,“ reagovala Csáková pro web ŽivotvČesku.cz a dodala, že naopak celá její rodina roušky nosí a nezpochybňuje. Na Facebooku ale za pár dní vakcínu znovu odmítla, když psala o svých nemocných rodičích. „Takže má odpověď na vakcínu je NE! Oni sami po ní taktéž netouží,“ napsala zpěvačka a sdílela článek z facebookové skupiny nazvané „Bojkot POVINNÉHO, plošného testování na covid-19 a následného očkování.“

MF DNES požádala Ilonu Csákovou o reakci na aktuální odpor severočeských zdravotníků, zpěvačka to však odmítla s tím, že ústecký koncert je věc promotéra, je právě zaneprázdněna a o benefitech v KZ nic neví. Stejně se pak vyjádřil i její manažer.