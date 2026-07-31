Krajská zdravotní chce zachovat porodnice i pod hranicí 600 porodů

Krajská zdravotní (KZ), která v Ústeckém kraji spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech šest svých porodnic. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. ČTK o tom informovala mluvčí KZ Miloslava Kučerová. Ministerstvo zdravotnictví chce na podzim představit koncepci gynekologicko-porodnické péče, která má brát ohled na všechny aspekty, nejen počet provedených výkonů a narozených dětí, řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Nejvíce dětí se v porodnicích KZ loni narodilo v Ústí nad Labem, kde porodnice vykázala 926 porodů. Teplická porodnice zaznamenala 864 porodů, v Mostě přivedli na svět 755 dětí, v Litoměřicích 573, v Chomutově 504 a v děčínské porodnici 398. V kraji jsou ještě menší porodnice v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku.
"Debatu o úpravě sítě porodnic v České republice vnímáme jako důležitou a legitimní, a to i s ohledem na celorepublikový klesající trend porodnosti. Jsme však přesvědčeni, že tuto problematiku nelze zúžit pouze na prosté statistické číslo," uvedla Kučerová. Stanovená hranice 600 porodů ročně může podle ní sloužit jako orientační odborný ukazatel. "Sama o sobě nevypovídá o skutečné kvalitě, bezpečí, a především o regionální dostupnosti poskytované péče," doplnila mluvčí.
Přestože hranici 600 porodů polovina porodnic nepřekročila, Krajská zdravotní nepředpokládá, že by se některé ze zařízení mělo uzavírat. "Všechny naše porodnice jsou pevnou součástí krajské sítě, mají úzce nastavenou spolupráci s vyššími perinatologickými pracovišti a v případě rizikových těhotenství či komplikací jsou naše týmy plně schopny včas indikovat optimální postup," zdůraznila Kučerová.
Zejména případné uzavření děčínské nemocnice by znamenalo kritický problém, uvedla Kučerová. Jde o spádové zařízení pro pacienty ze Šluknovského výběžku, kteří by přišli o dostupnost porodnické péče. U děčínské nemocnice navíc před několika měsíci vznikl nový pavilon pro matku a dítě za půl miliardy korun. Zájem rodiček poté vzrostl přibližně o 40 procent. V plánu jsou investice i do dalších porodnic v kraji, některé jsou už po rekonstrukci.
O doporučeném počtu porodů se začalo hovořit také v souvislosti s úmrtím dvou novorozenců v litoměřické nemocnici, které vyšetřuje policie. Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu, dvě další miminka lékaři resuscitovali. Loni se porodnice opravovala, v plném provozu je od 10. listopadu. Hranici 600 porodů nepřekročila ani v roce 2024 či 2023.
Ministerstvo chce zohlednit i dostupnost zdravotnické péče. "Nemůže to být jediné kritérium (počet porodů). Musíme vzít do úvahy i dostupnost péče. Bude to kombinace počtu porodů, počtu výkonů, které je třeba splnit, a zároveň dostupnost, protože nechceme ohrozit rodičky, které jsou ve vzdáleném regionu," uvedl Vojtěch. Podle něj je zároveň nutné vnímat trendy, které spočívají ve stárnutí populace a stále se snižující porodnosti. Do roku 2040 se zdvojnásobí počet lidí nad 80 let. Pro ně bude potřeba zajistit dlouhodobou péči, lůžka chybí napříč ČR.
Loni se v Česku narodilo zhruba 77.600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785, uvedl na konci března Český statistický úřad. Porodnost v zemi klesla čtvrtý rok po sobě.