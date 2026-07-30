Krajskou vesnicí roku se letos stalo Blatno

Obec s více než 600 obyvateli se může pochlubit mimořádně silnou komunitou, která se aktivně podílí na místním životě.
Obyvatelé společně pečují o krajinu, obnovují drobné sakrální památky, podporují kulturní tradice a vytvářejí pestrý společenský život, který propojuje všechny generace.
„Významnou roli zde hraje také dobrovolnictví, spolupráce spolků a schopnost proměňovat odvážné nápady ve skutečnost,“ uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Prvenství v krajském kole znamená pro Blatno postup do celostátní soutěže, vítěze vyhlásí v září v Písečné v Pardubickém kraji.
Loňským vítězem krajského kola se staly Radovesice na Litoměřicku.