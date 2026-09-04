Osmadvacetiletá žena v bytě v Mostě týrala dceru, způsobila jí opakované zlomeniny žeber, horních i dolních končetin, zlomeninu lebky. Zranění vznikla v různé době, první ve chvíli, kdy dívce, která se narodila předčasně, byl jeden měsíc. Dítě zažilo fyzické i psychické útrapy. Ženu soud potrestal za těžké ublížení na zdraví a týrání svěřené osoby, za což hrozí až 12 let vězení. Ženě přitížilo, že před soudem prchla na Ukrajinu. Vydán na ni byl zatykač a na hlavní líčení čekala ve vazbě.
Žena vypověděla, že na Ukrajině se starším synem neměla žádné problémy. Když začala válka, rodina se přestěhovala do Česka ve chvíli, kdy už byla těhotná. Do Čech se podle svých slov stěhovat nechtěla, protože tady neměla rodinu ani přátele. V rizikovém těhotenství měla podle svých slov psychické problémy. Dítě se narodilo předčasně. „Vyžadovala více času než syn, nespala, plakala, bála jsem se, že pociťuju zlost k dítěti, nikdo z rodiny mi nemohl přijet pomoct. Zlost se každý den stupňovala,“ uvedla s tím, že dvě děti nezvládala.
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Zranění dítěte odhalila lékařská kontrola. Po sdělení obvinění, ve kterém byl návrh na devítiletý trest vězení, žena prchla z Česka. „Prostě jsem se polekala,“ uvedla. „Nemyslela jsem, že by se to mohlo stát. Se starším synem jsem žádné psychické problémy neměla,“ uvedla. „Byla to nekontrolovaná agrese,“ podotkla.
Soudkyně Vladimíra Kodatová řekla, že dítě nemělo modřiny, ale zlomeniny velkých kostí. Žena uvedla, že dcera byla křehká a ona neopatrná při přebalovaní a také spadla. Zdůraznila, že vůči synovi žádné fyzické násilí nepáchala a že je stále ve špatném psychickém stavu.
Soudkyně řekla, že polehčující okolností při rozhodování o výši trestu bylo, že obžalovaná prohlásila vinu. Naopak jí přitížilo to, že zpočátku neprojevila sebereflexi a stíhání se vyhnula útěkem na Ukrajinu.
Znalci v posudku uvedli, že žena netrpí psychickou poruchou a není závislá na alkoholu či jiné návykové látce a ani nebyla pod jejich vlivem v době spáchání skutku. Měla snížené rozpoznávací schopnosti a schopnosti ovládací byly sníženy podstatnou měrou. Znalec navrhl psychiatrické léčení ambulantní formou. Žena je podle něho emočně labilní a má sklony k úzkosti.
Dítě žena týrala od listopadu 2023 do února 2024. Utrpělo středně těžká zranění, která mohou mít vliv na růst, a od toho se mohou odvíjet trvalé následky. Státní zástupkyně Klára Kubátová setrvala v závěrečné řeči na návrhu devíti let vězení s ohledem na to, že žena uprchla. Obhájce Jan Greisiger žádal trest pod spodní hranicí sazby, uvedl, že žena trpěla poporodními depresemi, přiznala vinu a svého činu litovala.