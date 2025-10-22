Obec a spolek neuspěly. Soud zamítl žalobu na kraj kvůli dopadům rychlotrati

Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu obce Přestavlky na Litoměřicku a místního spolku na Ústecký kraj kvůli trase vysokorychlostní trati. Obce se obávají dopadu rychlodráhy na život lidí. Domáhaly se zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se železnice týká.
Přestavlky před jednáním navrhly smír s Ústeckým krajem, pokud vypracuje dopadovou studii. Uzavření smíru však kraj odmítl. „S obcemi Ústecký kraj jedná,“ řekla dnes jeho mluvčí Magdalena Fraňková. Potvrdil to i starosta jedné z obcí.

Ústecký kraj schválil koridor pro trasu vysokorychlostní trati z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan v červnu 2024. Součástí rychlodráhy má být terminál v Roudnici s parkovištěm pro tři tisíce automobilů.

Předseda sdružení města obcí Koridor D8 Martin Klečka uvedl, že nebyl vyhodnocen vliv terminálu na území, které je obrovské, zahrnuje Litoměřicko, Lovosicko a Roudnicko. Ústecký kraj argumentoval, že v 5. aktualizaci zásad územního rozvoje schvaloval pouze koridor pro trasu, nikoliv konkrétní řešení.

Krajský soud už dříve v souvislosti s rychlodráhou zamítl žalobu Chlumce na Ústecku a dalších obcí na Litoměřicku.

Železničáři posuzovali zpočátku zhruba 20 možných tras, pak se výběr zúžil na tři. Dvě z nich odmítlo ministerstvo obrany. Soud uvedl, že krajem schválená aktualizace územního plánu pouze vymezuje koridor pro trasu, nikoliv stavbu samotnou. Podrobnosti, jako jsou kompenzační opatření v podobě protihlukových stěn, se budou teprve zpracovávat až podle konkrétního projektu.

Obce, které se nyní obrátily na soud, nerozporovaly trasu. „Zásadním problémem je terminál Roudnice, který zkrátí dojezdový čas z Roudnice do Prahy na 19 minut. Zásadně se zkrátí dojezd mezi bohatou Prahou a krajem, který se nachází na opačném pólu ekonomického měřítka,“ uvedl Klečka.

Proti rozhodnutí soudu lze podat kasační stížnost. „Přečteme si odůvodnění a zvážíme další možnosti,“ uvedl.

Ústecký kraj s dotčenými obcemi jedná. „Měli jsem už nějaká setkání a další se připravuje. I s ohledem na obce radní nesouhlasili s uzavřením memoranda o spolupráci při přípravě a výstavbě vysokorychlostní trati mezi Prahou a Ústím nad Labem,“ uvedla Fraňková. Návrh memoranda obsahuje i ustanovení, které by obce fakticky zbavilo možnosti uplatňovat další připomínky.

Přístup kraje se podle zástupců obcí zásadně změnil po loňských krajských volbách. „Poslední měsíce se postoj kraje otočil o 360 stupňů. Otevřeně s námi radní jednají,“ řekl místostarosta obce Židovice Martin Rehárik (nezávislý). O stavbě tratě je podle něj rozhodnuto, ale jde o to, aby se stavělo v souladu s přírodou a krajinou.

Dopadovou studii požaduje podle Klečky přes 30 obcí na Litoměřicku. Terminál v Roudnici i trať může mít i pozitivní dopady, ale je potřeba to řešit z krajské úrovně, řekl Klečka. „Vysokorychlostní trať přinese sociální, dopravní problémy, nároky na zdravotnictví. Studie odpoví na to, jak se mají obce připravit,“ uvedl Rehárik. Kraj pořízení dopadové studie zvažuje.

Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) zveřejnily video, na kterém pomocí vizualizace podrobně popisují podobu chystané rychlotratě propojující Drážďany s Prahou:

