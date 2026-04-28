Hodila dítě do popelnice a vyčetla senátu podjatost. Případ znovu řeší soud

  9:22aktualizováno  9:22
Krajský soud v Ústí nad Labem se v úterý znovu zabývá případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že ho včas objevil místní obyvatel. Obžalovaná při předchozím jednání odmítla vypovídat a navíc namítla, že je krajský soud podjatý.
Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice. | foto: Krajská zdravotní

Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru...
Tehdy v devatenáctiletá žena v lednu namítla podjatost soudu z důvodu, že akceptoval obžalobu. O této její námitce musel v mezidobí rozhodovat Vrchní soud v Praze.

V jednací síni nevypovídala. V přípravném řízení uvedla, že doufala, že dítě někdo najde živé a pomůže mu. Zároveň tehdy sdělila, že o svém těhotenství nevěděla.

Protože nikdo netušil, že je těhotná, nevěděla prý, na koho se obrátit, aby ji odvezl k babyboxu. „Bála jsem se reakce táty a všeho,“ uvedla v přípravném řízení.

Zdravého chlapce porodila v polovině října 2024 doma v koupelně. Po neodborném ošetření pupeční šňůry miminko zabalila do černé zimní bundy a odnesla ho do nedalekého kontejneru se směsným odpadem.

Novorozence našel jeden z obyvatel čtvrti, když šel vynést odpadky.

Ženu policie vypátrala zanedlouho i díky poznatkům veřejnosti, které získala na základě zveřejněných fotografií bundy, do níž bylo dítě zabalené.

Za pokus o vraždu jí hrozí až dvacet let vězení. Žalobce Vladimír Jan pro ni navrhuje deset let odnětí svobody.

Chlapec dostal po nalezení jméno Jáchym po jednom z policistů, kteří tehdy na Střekově zasahovali. Po propuštění z nemocnice se dostal do péče dočasných pěstounů.

