Hodila dítě do popelnice a vyčetla senátu podjatost. Případ znovu řeší soud

Tehdy v devatenáctiletá žena v lednu namítla podjatost soudu z důvodu, že akceptoval obžalobu. O této její námitce musel v mezidobí rozhodovat Vrchní soud v Praze.
V jednací síni nevypovídala. V přípravném řízení uvedla, že doufala, že dítě někdo najde živé a pomůže mu. Zároveň tehdy sdělila, že o svém těhotenství nevěděla.
Protože nikdo netušil, že je těhotná, nevěděla prý, na koho se obrátit, aby ji odvezl k babyboxu. „Bála jsem se reakce táty a všeho,“ uvedla v přípravném řízení.
Zdravého chlapce porodila v polovině října 2024 doma v koupelně. Po neodborném ošetření pupeční šňůry miminko zabalila do černé zimní bundy a odnesla ho do nedalekého kontejneru se směsným odpadem.
Novorozence našel jeden z obyvatel čtvrti, když šel vynést odpadky.
Ženu policie vypátrala zanedlouho i díky poznatkům veřejnosti, které získala na základě zveřejněných fotografií bundy, do níž bylo dítě zabalené.
Za pokus o vraždu jí hrozí až dvacet let vězení. Žalobce Vladimír Jan pro ni navrhuje deset let odnětí svobody.
Chlapec dostal po nalezení jméno Jáchym po jednom z policistů, kteří tehdy na Střekově zasahovali. Po propuštění z nemocnice se dostal do péče dočasných pěstounů.
13. října 2024