Krajský úřad rozhodl zrušit územní plán Jetřichovic na Děčínsku

Autor: ČTK
  16:37aktualizováno  16:37
ilustrační snímek

Krajský úřad dnes rozhodl o zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku. Jeho schválení loni v únoru bylo podle rozhodnutí protizákonné, protože při schvalování zastupitelé veřejnosti neumožnili diskusi. Úřad nejprve zrušení územního plánu navrhl, obec podala námitku, kterou úřad zamítl. Místostarosta Jetřichovic Milan Dařina ČTK řekl, že obec se bude proti rozhodnutí bránit u soudu. Obec nemá za to, že by byl důvod územní plán rušit.

"Způsob projednání vedený předsedajícím lze ze zvukového záznamu označit jako chvatný, kdy po přečtení jednotlivých návrhů usnesení bylo vždy bezprostředně přistoupeno k hlasování," stojí v rozhodnutí. Krajský úřad také uvedl, že ani v úvodu či v v průběhu zasedání nebylo řečeno, kdy budou moci přítomní občané diskutovat.

V obci začne opět platit předešlá dokumentace. Mluvčí kraje Magdalena Fraňková ČTK řekla, že na rozestavěné stavby nebo záměry, které již mají stavební povolení podle rušeného územního plánu, rozhodnutí krajského úřadu nijak nedopadne. "'Právo stavby' již získaly a toto právo jim nebude ani zrušením územního plánu upřeno," uvedla.

V zasedací místnosti v Jetřichovicích se při projednávání dokumentu loni v únoru sešlo asi 30 lidí. Diskusi k územnímu plánu umožnil starosta Marek Kny (nestr.) až po jeho schválení. Tvrdil, že diskutující přehlédl. Krajskému úřadu obec sdělila, že diskusi nikdo nebránil.

Jetřichovice mají asi 400 obyvatel. Některým z nich se schválením dokumentu znehodnotily pozemky, jiným se naopak jejich parcely zhodnotily.

Podnikateli Jaroslavovi Suchánkovi například nový plán znemožnil vrátit život bývalé ozdravovně. Proto se poté obrátil na krajský úřad. Dalšího člověka nový plán připravil asi o 3800 metrů čtverečních zastavitelné plochy. Naopak třeba bývalé starostce dokument umožnil stavět na poli.

Starosta Jetřichovic stojí před soudem. Obec žádala o proplacení opravy cesty používané při požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle obžaloby starosta v rozporu se skutečností do žádosti uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Starostovi, který obvinění odmítá, hrozí až osm let vězení.

