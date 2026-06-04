Problémů už máme dost. Čtvrť odmítá překladiště odpadu, má být blízko domů

Lenka Dvořáková
  15:52aktualizováno  15:52
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Plán na vybudování překladiště komunálního odpadu vyvolal v Ústí nad Labem vlnu odporu. Společnost AVE chce zařízení namísto zvažované odlehlejší skládky ve čtvrti Všebořice zapracovat do areálu svého sběrného dvora v části Krásné Březno, a to nedaleko obytných domů. Proti záměru se postavil městský obvod Neštěmice, pod nějž Krásné Březno spadá, i část místních.

Překladiště má mít kapacitu až 30 tisíc tun odpadu ročně. Součástí provozu mají být lisovací jednotky, třídění odpadu, manipulace s kontejnery i častý pohyb nákladních vozidel.

Městský obvod Ústí nad Labem–Neštěmice upozorňuje, že Krásné Březno i okolní části jsou už nyní dlouhodobě zatíženy intenzivní dopravou, průmyslem, emisemi i hlukem.

Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
Sběrný dvůr ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. (červen 2026)
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„Náš městský obvod má už nyní spoustu problémů a zatížit obyvatele Krásného Března ještě tím, že jen něco málo přes 100 metrů od domů budou mít překladiště odpadů, je neakceptovatelné. Náš městský obvod není skládka a nikdo by k němu neměl tak přistupovat,“ uvedla starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Radnice zpochybňuje také závěry hlukové studie. Podle obvodu se některé vypočtené hodnoty pohybují těsně pod hygienickými limity a studie navíc připouští určitou odchylku. Výhrady směřují i k nedostatečnému posouzení takzvaného impulzního hluku, vznikajícího při manipulaci s kontejnery, při lisování odpadu nebo pohybu těžké techniky.

Městský obvod zároveň upozorňuje na možné zvýšení prašnosti, vibrací i pachové zátěže. „Obtěžování zápachem představuje významný faktor s přímým dopadem na kvalitu života obyvatel,“ uvádí Tomková.

Obavy neskrývají vedle radnice ani místní. „Překladiště odpadu si v Krásném Březně rozhodně nepřeji. Určitě by zhoustla doprava, zvýšil se hluk a k tomu se dá počítat i s tím, že se kolem areálu AVE šířil zápach,“ říká obyvatelka Krásného Března Zuzana.

Podobný názor má i další. „Mám malé děti a upřímně si neumím představit, že bychom měli pár desítek metrů od domů poslouchat celý den kamiony a ještě řešit zápach z odpadu,“ říká obyvatel Krásného Března Martin.

Městský obvod proto požaduje další posouzení záměru v rámci procesu EIA a v případě realizace chce prosadit přísné podmínky provozu včetně kontrolního měření hluku, monitoringu emisí a omezení provozu pouze na denní dobu.

K projektu se vyjádřilo také vedení Ústeckého kraje. Hejtman Richard Brabec (ANO) uvedl, že kraj požaduje důkladné posouzení záměru kvůli jeho umístění v blízkosti obytné zástavby. „Rada požaduje jednoznačně provést posouzení záměru především s ohledem na umístění záměru v blízkosti hustě obydlené části města Ústí, protože tam může hrozit nějaké obtěžování obyvatel zápachem,“ uvedl Brabec.

Podobně se ke stavbě překladiště staví také primátor Petr Nedvědický (ANO). Podle něj firma AVE vybrala Krásné Březno hlavně proto, že zde vlastní pozemky. „V každém případě my jsme se k této otázce postavili úplně stejně jako Ústecký kraj,“ uvedl Nedvědický. Podle primátora navíc může celý povolovací proces trvat déle než rok.

AVE: Zhoršení podmínek je vyloučeno

Podle společnosti AVE vybudováním překládací stanice odpadů ke zhoršení životních podmínek pro obyvatele okolních domů nedojde.

„Překládací stanice by se měla nacházet uvnitř areálu AVE v ulici Neštěmická, kde je směrem k zástavbě kryta vysokou administrativní budovou. Jakékoliv zhoršení podmínek okolních obyvatel je tedy vyloučeno. Dopravní zatížení zůstává víceméně stejné, protože vozidla, která budou odpad sypat, do areálu i tak zajížděj,“ uvedl mluvčí firmy Milan Tománek.

„Provoz překládací stanice je koncipován tak, že žádný odpad není sypán na zem, ale ze svozových prostředků jsou materiály skrz násypku přímo překládány do uzavřených lisovacích kontejnerů. Ty jsou pak denně odváženy na koncové zařízení. Násypka je krytá, tudíž je zabráněno jakýmkoliv úletům, nebo nepatřičným vlivům na životní prostředí. Shromažďovací nádoby (kontejnery) jsou plně uzavřeny,“ dodal.

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