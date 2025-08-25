Krásné orchideje na louce v Českém středohoří chrání proti zvěři klece

Autor: vlm
  7:59
Desítky kovových klecí, v nichž se nacházejí krásné, ale kriticky ohrožené orchideje především druhu pětiprstka hustokvětá, jsou nyní k vidění na louce pod Solanskou horou nedaleko Chrášťan v Českém středohoří.

Desítky kovových klecí, v nichž se nacházejí krásné, ale kriticky ohrožené orchideje především druhu pětiprstka hustokvětá, jsou nyní k vidění na louce pod Solanskou horou nedaleko Chrášťan v Českém středohoří. | foto: archiv ČSOP

Vzácné rostliny klece chrání před nenechavou zvěří, díky tomu by zde jejich výskyt neměl dramaticky klesat.

„Všimli jsme si, že rostliny několika druhů orchidejí jsou každoročně více a více poškozovány okusem spárkatou zvěří, která je v okolních lesních porostech silně přemnožená. Jsou tu srnci, daňci i mufloni. Rozsah populace pětiprstky hustokvěté se v průběhu posledních přibližně 5 let snížil z původních asi 150 kvetoucích rostlin na necelých 50 exemplářů, což vyvolalo silné obavy. Záměrem bylo podpořit slábnoucí populaci pětiprstky hustokvěté v oblasti,“ vysvětluje Václav Vlačiha, předseda místní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Launensia, která opatření na tzv. Orchidejové louce provedla.

O lokalitu u Chrášťan se spolek stará už více než 20 let spolu s obcí Podsedice, na jejímž katastru se nachází.

Pětiprstka hustokvětá patří celostátně mezi kriticky ohrožené druhy rostlin. Aby se k rostlinám nedostávala zvěř, byly klece z pevného pozinkovaného pletiva vyhodnoceny jako nejlepší opatření.

Původně se počítalo s 30 ochrannými klecemi, nakonec jich bylo nainstalováno 45. Jsou pod nimi ukryty nejen pětiprstky, ale také další orchideje zvané vemeníky zelenavé.

„Byť na první pohled tato ochranářská zařízení nejsou žádnou ozdobou kvetoucí orchidejové louky, podstatné je, že zde letos dozraje mnohem více semen orchidejí než v minulých letech. To je pro přežití orchidejí na lokalitě zásadní,“ dodává Vlačiha.

Podpora pro 150 projektů

Český svaz ochránců přírody každoročně podpoří zhruba kolem 150 projektů v programu Ochrany biodiverzity. Zahrnují mapování, monitoring, praktická opatření i popularizaci ochrany druhové rozmanitosti.

„Případ ochrany orchidejí pod Solanskou horou dokazuje, že i zdánlivě malé zásahy mohou mít velký dopad. Jen díky aktivní péči desítek spolků po celé republice některé lokality či populace vzácných druhů dosud existují,“ popisuje koordinátorka programu Ochrana biodiverzity Eliška Prouzová s tím, že loni bylo takto ošetřeno více než 55 hektarů plochy a akcí se účastnilo 232 dobrovolníků.

„Letos je zatím přihlášeno dalších 32 projektů,“ doplňuje Prouzová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Lidé v obci blokují silnici, na protest proti nedokončené dálnici neustále přecházejí

V šest hodin ráno začala blokáda silnice v Martinicích na Kroměřížsku. Lidé i obec tak protestují proti opakovanému oddalování termínu zprovoznění téměř dokončené dálnice D49, která se buduje už 17...

25. srpna 2025  6:02,  aktualizováno  9:05

Hasiči zasahovali při požáru bytovky na Praze 5. Z domu se lidé dostali přes žebřík

Hasiči v pondělí ráno zasahovali v Praze na Barrandově u požáru bytového domu. Oheň zasáhl a zničil jeden byt. Dům muselo během zásahu opustit dvacet lidí, někteří pomocí automobilového žebříku....

25. srpna 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Na šumavské Kvildě ráno klesla teplota k minus pěti stupňům Celsia

V Jihočeském kraji dnes meteorologové zaznamenali další chladné ráno. Na Šumavě mrzlo, poblíž Kvildy na Prachaticku klesla teplota k minus pěti stupňům Celsia....

25. srpna 2025  7:25,  aktualizováno  7:25

Stavba mostu u Habrů přešla do další fáze, neukáznění řidiči však zůstávají

Práce na stavbě silničního mostu na silnici 38 u Habrů na Havlíčkobrodsku se dostávají do další fáze. Spodní část mostu je dokončená, dělníci se přesouvají k betonáži nosné konstrukce. Stavbu bude...

25. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Živě: O politice soudržnosti v Praze

25. srpna 2025  8:25

Krásné orchideje na louce v Českém středohoří chrání proti zvěři klece

Desítky kovových klecí, v nichž se nacházejí krásné, ale kriticky ohrožené orchideje především druhu pětiprstka hustokvětá, jsou nyní k vidění na louce pod Solanskou horou nedaleko Chrášťan v Českém...

25. srpna 2025  7:59

V parku v Tyršově ulici v Žatci je nové posezení

Lidé mohou vyzkoušet posezení na třech dřevěných krychlích a jednom umělecky zpracovaném dubu.

25. srpna 2025  7:59

V části Topolové ulice v Mostě nově nesmějí parkovat dodávky

První lokalitou, kde byla regulace zavedena, je ulice Topolová za bytovým domem bloku 525.

25. srpna 2025  7:59

Ze stejné benzinky na Teplicku dvakrát ukradl cigarety za více než 200 tisíc korun

Zloděj se na čerpací stanici vydal krást v květnu a v polovině srpna. Ve druhém případě ho policisté dopadli v jeho voze i s lupem.

25. srpna 2025  7:59

Nové projekty zkvalitní vnitřní prostředí Ostravské univerzity. Zaměří se na pracovní podmínky, inovace i podporu návratu do výzkumu

25. srpna 2025  7:50

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska

Na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války chce upozornit netradiční pomník, který vzniká v Třebenicích na Litoměřicku. Téměř dvacetitunový...

25. srpna 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Ve Šluknově přibylo deset nových kontejnerů na plast

Město chce novinkou předejít tomu, aby byly stávající popelnice přeplňovány.

25. srpna 2025  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.