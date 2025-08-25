Krásné orchideje na louce v Českém středohoří chrání proti zvěři klece

Vzácné rostliny klece chrání před nenechavou zvěří, díky tomu by zde jejich výskyt neměl dramaticky klesat.
„Všimli jsme si, že rostliny několika druhů orchidejí jsou každoročně více a více poškozovány okusem spárkatou zvěří, která je v okolních lesních porostech silně přemnožená. Jsou tu srnci, daňci i mufloni. Rozsah populace pětiprstky hustokvěté se v průběhu posledních přibližně 5 let snížil z původních asi 150 kvetoucích rostlin na necelých 50 exemplářů, což vyvolalo silné obavy. Záměrem bylo podpořit slábnoucí populaci pětiprstky hustokvěté v oblasti,“ vysvětluje Václav Vlačiha, předseda místní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Launensia, která opatření na tzv. Orchidejové louce provedla.
O lokalitu u Chrášťan se spolek stará už více než 20 let spolu s obcí Podsedice, na jejímž katastru se nachází.
Pětiprstka hustokvětá patří celostátně mezi kriticky ohrožené druhy rostlin. Aby se k rostlinám nedostávala zvěř, byly klece z pevného pozinkovaného pletiva vyhodnoceny jako nejlepší opatření.
Původně se počítalo s 30 ochrannými klecemi, nakonec jich bylo nainstalováno 45. Jsou pod nimi ukryty nejen pětiprstky, ale také další orchideje zvané vemeníky zelenavé.
„Byť na první pohled tato ochranářská zařízení nejsou žádnou ozdobou kvetoucí orchidejové louky, podstatné je, že zde letos dozraje mnohem více semen orchidejí než v minulých letech. To je pro přežití orchidejí na lokalitě zásadní,“ dodává Vlačiha.
Podpora pro 150 projektů
Český svaz ochránců přírody každoročně podpoří zhruba kolem 150 projektů v programu Ochrany biodiverzity. Zahrnují mapování, monitoring, praktická opatření i popularizaci ochrany druhové rozmanitosti.
„Případ ochrany orchidejí pod Solanskou horou dokazuje, že i zdánlivě malé zásahy mohou mít velký dopad. Jen díky aktivní péči desítek spolků po celé republice některé lokality či populace vzácných druhů dosud existují,“ popisuje koordinátorka programu Ochrana biodiverzity Eliška Prouzová s tím, že loni bylo takto ošetřeno více než 55 hektarů plochy a akcí se účastnilo 232 dobrovolníků.
„Letos je zatím přihlášeno dalších 32 projektů,“ doplňuje Prouzová.