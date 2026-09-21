Kriminalista ve svém volnu poznal muže podezřelého z loupeže v Teplicích

Kriminalista v Teplicích poznal ve svém osobním volnu muže, který odpovídal popisu podezřelého z loupežného přepadení návštěvnice lázní. Muže, kterému je 31 let, policisté následně zadrželi. Zjistili, že jde o pachatele z Ústí nad Labem, který podle kriminalistů přijel do Teplic spáchat loupež. Informovali o tom dnes policisté na webu.
Přepadení se stalo na začátku září po 22:00 před jedním z lázeňských domů. Žena seděla na lavičce, když k ní zezadu přistoupil muž a pokusil se jí strhnout kabelku z ramene. Po krátkém přetahování se mu to podařilo a z místa utekl. Žena měla v kabelce mobilní telefon, doklady, klíče od auta a peníze, vše v hodnotě přes 30.000 korun.
Policisté po oznámení začali po pachateli pátrat a vyhodnocovali také kamerové záznamy. Na nich zachytili muže, kterého se snažili identifikovat. Poznal ho až kriminalista ve svém volnu před jednou z teplických heren. Přivolal proto kolegu a muže zadrželi.
Podle policie jde o známého recidivistu. Po sdělení obvinění z loupeže byl muž vzat do vazby, aby dále v trestné činnosti nepokračoval.