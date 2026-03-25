Kriminalisté objevili v domě v Krupce na Teplicku pěstírnu konopí a zbraně

Pěstírnu konopí, brokovnici a dva samopaly, zásobu nábojů a sušenou lysohlávku objevili kriminalisté v domě v Krupce na Teplicku. Sedmašedesátiletého obyvatele domu zadrželi a vyšetřovatel ho obvinil z nedovoleného ozbrojování, neoprávněného pěstování rostliny nebo houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a z krádeže. Na webu o tom dnes informovala mluvčí policie Ilona Gazdošová.
Kriminalisté z teplického toxi týmu zjistili, že podezřelý pěstuje doma rostliny konopí setého s vysokým obsahem THC a přitom využívá zářivky, ventilátory, vzduchotechniku a speciální hnojiva. "To s sebou neslo i velkou spotřebu elektrické energie, kterou odebíral načerno," uvedla mluvčí. Z dalšího šetření vyplynulo, že muž vlastní několik střelných zbraní a nábojů.
Prověřování skončilo domovní prohlídkou za účasti zásahové jednotky. Při ní policisté našli zbraně a téměř 1000 nábojů, ačkoliv muž nemá zbrojní průkaz ani registrované zbraně. V přízemí domu pak byla pěstírna konopí, konkrétně 43 rostlin vysokých 60 centimetrů a 406 gramů sušiny. V lednici muž přechovával víc než 130 sušených plodnic lysohlávky s obsahem psilocybinu. Pro nakládání s takovou látkou však nemá zákonné oprávnění. uvedla Gazdošová.