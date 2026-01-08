Ústí bude mít „turbo kruháč“. Úprava obří křižovatky vyjde na desítky milionů

Lenka Dvořáková
  7:32aktualizováno  7:32
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu, se má v příštích letech přestavět na takzvanou turbo okružní křižovatku, která má více jízdních pruhů a kde se vozidla řadí do příslušných pruhů pro odbočení ještě před kruháčem. Šoférům má přinést úlevu. Řešení v Ústeckém kraji zatím nemá obdoby.
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod...

Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu. (leden 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod...
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod...
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod...
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod...
5 fotografií

Novinka má vyjít na 27 milionů korun a hotová by měla být v roce 2030. Přesný termín zahájení stavebních prací zatím stanoven nebyl. Policie i silničáři si od změn slibují především zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, po přestavbě zde totiž bude platit přednost v jízdě jako na klasickém kruhovém objezdu. Řidiči jedoucí na okruhu tu v současné době přednost nemají.

Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu. (leden 2026)
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu. (leden 2026)
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu. (leden 2026)
Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu. (leden 2026)
5 fotografií

Turbo okružní křižovatky patří mezi moderní dopravní řešení, která díky svému uspořádání nabízejí vyšší kapacitu než klasické kruhové objezdy. „V křižovatce bude změněn dopravní režim na okružní křižovatku se spirálovitým uspořádáním. Vnější průměr upravené křižovatky bude 35 metrů,“ popsala plánovanou úpravu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková.

Ve směrech centrum – Severní Terasa a Teplice – centrum budou součástí křižovatky také takzvané bypassy, tedy obchvaty, které umožní plynulejší průjezd bez nutnosti vjíždět do okružního pásu. Šířka vozovky okružního pásu se bude pohybovat v rozmezí od 5,5 do devíti metrů.

Stavba zahrne i úpravy stávajících vjezdů v nutném rozsahu, výškové vyrovnání povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce a úpravy chodníků či okolní zeleně. Součástí projektu je rovněž úprava autobusové zastávky Bukov–Rondel a realizace vynucených přeložek podzemních inženýrských sítí.

Rekonstrukce se dotkne i dopravního značení. Počítá se s úpravou svislého a doplněním vodorovného značení včetně nových a obnovených portálů (konstrukce nad silnicí, kam se umisťují např. značky či světelná signalizace – pozn. red.).

Změny čekají i trolejbusovou dopravu. „V rámci rekonstrukce bude upraveno trakční vedení trolejbusů, které musí odpovídat nové geometrii jízdních pruhů v celé křižovatce. Současně dojde k optimalizaci veřejného osvětlení, jehož stožáry budou tam, kde to bude možné, sjednoceny se stožáry trakčního vedení,“ řekla Zahálková.

Křižovatka Na Rondelu se má stát nejen první turbo okružní křižovatkou v krajském městě, ale také pilotním dopravním řešením pro celý Ústecký kraj.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Porucha horkovodu v Praze 4: Bez tepla je až 11 tisíc domácností, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy 4 se v úterý potýká s rozsáhlým výpadkem dodávek tepla a teplé vody. Podle informací radnice se problém týká oblastí Michle, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, celkem až 11 tisíc domácností....

Ústí bude mít „turbo kruháč“. Úprava obří křižovatky vyjde na desítky milionů

Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod...

Křižovatka na silnici I/30 ve čtvrti Bukov v Ústí nad Labem, která je známá pod jménem Na Rondelu, se má v příštích letech přestavět na takzvanou turbo okružní křižovatku, která má více jízdních...

8. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Ostrava dá letos na vložky do škol milion korun. S projektem začala první

Na všech ostravských základních školách jsou nyní na dívčích záchodech k...

Jeden milion korun poputuje v letošním roce z ostravského rozpočtu na distribuci menstruačních vložek do městských základních škol. Magistrát tak pokračuje v projektu, s nímž začal v roce 2024, kdy...

8. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Frgály, parfém či červi pro rybáře. Nabídka automatů roste, některé však neuspěly

Automat na vejce v brněnské ulici Černovičky

Za nákupem vajec, zeleniny a ovoce, frgálů či párků, ale také parfémů, svíček, květin nebo třeba červů pro rybáře už lidé z jižní Moravy nemusí jen do kamenného obchodu nebo na internet. Nabízejí je...

8. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...

8. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmatený DiCaprio, brutalista Brody i nahý Pseudodracula. Podívejte se na nejlepší hollywoodské filmy roku 2025!

Leonardo DiCaprio ve filmu Jedna bitva za druhou

Při pohledu na loňské žebříčky tržeb se zdá, že Hollywood chrlí každý rok čím dál víc kolosálních kasovních propadáků. Lví podíl na tom má stále sílící pozice streamovacích platforem, kvůli kterým už...

8. ledna 2026  4:31

Americké brambory z lenosti a segedín z pastýře. Znáte příběhy českých klasik?

Džuveč, směs k přípravě srbského rizota

Španělský ptáček, ruské vejce nebo americké brambory. Zní to, jako by česká kuchyně objela půl světa. Ve skutečnosti se ale většina těchhle názvů zrodila u nás, v hospodách, jídelnách a kuchyních,...

7. ledna 2026  20:26

Galerie města Plzně představuje výběr z děl městské sbírky umění Artotéka

ilustrační snímek

Výtvarná díla, která Plzeň shromáždila za 30 let ve své sbírce umění, vystavuje ode dneška Galerie města Plzně. Výstava 30 let Artotéky města Plzně je výběrem...

7. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  18:21

Požár přístavby domu na Olomoucku způsobil škodu přes milion, nikdo nezraněn

ilustrační snímek

Škodu více než milion korun způsobil dnes večer požár přístavby rodinného domu v Mladějovicích na Olomoucku. Při požáru nebyl nikdo zraněn, hasiči zabránili...

7. ledna 2026,  aktualizováno 

Mrazivé dny v Česku si vyžádaly další oběť mezi bezdomovci

Bezdomovci, zima mráz, chatč, slum, ulice, bydlení, naděje, charita, most,...

Na Teplicku zemřel v mrazivém počasí bezdomovec. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Ve středu to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Příčinou...

7. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  18:02,  aktualizováno  19:36

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Ústecký kraj půjčí sociálním službám peníze kvůli neschválenému rozpočtu ČR

ilustrační snímek

Ústecký kraj půjčí 39 milionů korun organizacím poskytujícím nepobytové sociální služby. Česká republika je od začátku ledna v rozpočtovém provizoriu a...

7. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

V Ústí nad Labem opět stály kolony, tentokrát kvůli prasklému potrubí

ilustrační snímek

Dopravu v Ústí nad Labem komplikuje od dnešního odpoledne havárie vodovodu a propad silnice v Děčínské ulici na Střekově. Od okružní křižovatky do...

7. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.