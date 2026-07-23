Krkavčí matka dluží na alimentech skoro 400 tisíc korun

Okresní soud v Mostě před několika roky ženě určil, že bude na každé z dětí přispívat částky ve výši od 1 500 do 2 500 korun.
„Celkem částka byla 10 tisíc korun měsíčně k rukám otce. Peníze neposílala, ačkoliv stíhaná zdravotně omezená nebyla, nedostatečné majetkové možnosti nemá a ani ji v tom nebránily žádné závažné okolnosti. Přesto od počátku této soudem dané povinnosti neposlala na alimentech ani korunu a do současné doby se dluh ženy vyšplhal bez pár tisícovek na téměř 400 tisíc korun. Loňský rok tedy poslala otci zhruba 5 tisíc korun, prý jako kapesné pro děti,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
Žena podle Kriegra neplněním zákonné povinnosti posílat výživné vystavila oprávněnou osobu do nebezpečí nouze.
„Otec musel požádat o pomoc a základní potřeby dětí musely být pak hrazeny pomocí dávek státní sociální podpory různými příspěvky,“ dodal policejní mluvčí
V případě uznání viny před soudem hrozí krkavčí matce až tři roky vězení.