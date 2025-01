Krupka připravuje základní školu pro seniory

Přihlásit se do ní může každý obyvatel města starší 60 let.

„Čekají na něj předměty jako historie, IT dovednosti, zdravý životní styl ale i tvůrčí činnosti nebo třeba tělesná a hudební výchova,“ uvedl mluvčí města Pavel Přibyl s tím, že projekt je zaměřen na integraci seniorů do společenského života, podporuje jejich sebevědomí a přináší jim nové příležitosti k seberealizaci.

Škola bude otevřena od 1. února do 30. dubna, výuka se koná čtyřikrát týdně od pondělí do čtvrtka v době od 8 do 10.45 hodin. Následuje oběd ve školní jídelně ZŠ Masarykova.

Cena za studium je 1 700 korun měsíčně a její součástí je i drobné občerstvení a studijní podklady a materiály.

Více informací se zájemci dozvědí na webu města nebo pod přiloženým QR kódem. Přihlášky je možné podávat telefonicky na čísle 417 803 153 nebo e-mailem: veronika.klimesova@mukrupka.cz.