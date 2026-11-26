Štola funguje jako muzeum hornictví. „Chceme, aby areál v budoucnu nabídl návštěvníkům lepší služby a zároveň poskytl potřebné zázemí těm, kteří o štolu pečují,“ uvedl místostarosta Rostislav Kadlec (Krupka náš domov).
Stávající návštěvnická budova proto projde rekonstrukcí a rozšíří se její zázemí. Má vzniknout například prostornější pokladna, nové sociální zařízení včetně bezbariérové toalety či odpovídající zázemí pro zaměstnance.
Úpravy se dotknou i venkovní části areálu. „Počítá se s obnovou přístřešků pro expozice důlní techniky, vybudováním kryté odpočívárny pro návštěvníky, přístřešku pro kola a nové vyhlídky s malou rozhlednou. Součástí projektu je také úprava pěších cest, návštěvnických ploch a instalace nového mobiliáře,“ nastínila krupská mluvčí Stanislava Hanková.
Dále mají práce zahrnovat také modernizaci technické infrastruktury, zejména systému odvodnění štol, rozvodů vody a kanalizace.
Více než 20 milionů korun
Město už má hotovou projektovou dokumentaci. „Podle zpracovaného projektového rozpočtu se předpokládané náklady na revitalizaci pohybují nad hranicí 20 milionů korun,“ řekla Hanková s tím, že částka bude ještě upřesněna.
Radnice bude sledovat možnosti dotací. „Pokud bude vyhlášena vhodná dotační výzva, která svým zaměřením a podmínkami umožní financování tohoto záměru, počítáme s možností podání žádosti,“ sdělila.
Přesný termín zahájení prací zatím není stanoven, nicméně město předpokládá zařazení projektu do rozpočtu na rok 2027. Hanková uvedla, že zahájení bude záviset na dalších krocích přípravy a zajištění financování. „Podle projektové dokumentace se předpokládá přibližně dvouletá doba realizace,“ předestřela.
Štola byla vyražena ve druhé polovině 19. století. Sleduje cínonosnou žílu Lukáš, která je s délkou kolem dvou kilometrů nejdelší cínovou rudní žilou ve střední Evropě. Od roku 2019 je součástí světového dědictví UNESCO – Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.