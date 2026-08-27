Krupka vybaví školy SOS tlačítky, učitelé je budou nosit i na procházky

„K zavedení nouzových tlačítek SOS nás vede všeobecná snaha o zvýšení bezpečnosti jak dětí a mládeže, tak také pedagogů. Reagujeme tím na znepokojivé informace, které se šíří ve zpravodajství, a máme za to, že důraz na bezpečnost má své velké opodstatnění,“ říká místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (KDU-ČSL).
Inspirací k vybavení škol nouzovými tlačítky vedení Krupky přivedly pozitivní zkušenosti, které má s tlačítky SOS pro seniory. Ta už ve městě důchodcům a lidem se zdravotními či pohybovými obtížemi pomáhají několik let.
„V mnoha věcech jsme v rámci České republiky ve spolupráci s městskou policií průkopníky různých systémů. Například městská policie v Krupce byla první v celé republice, která byla zapojena do integrovaného záchranného systému (IZS), co se týče používání defibrilátorů,“ podotýká místostarosta s tím, že průkopnické je i používání nouzových tlačítek.
Tlačítka SOS pro seniory v Krupce využívají speciální elektronické náramky napojené na centrální pult městské policie, jejichž prostřednictvím si senioři mohou v krizové situaci přivolat pomoc i bez použití mobilního telefonu.
„Tento systém máme dobře vyzkoušený a senioři jsou s ním spokojeni. Používají ho například v situacích, když jsou ve svých domácnostech sami a upadnou nebo když se kdekoli jinde ocitnou v situaci, kdy potřebují nějakou pomoc. Po stisknutí tlačítka se jim pomoc strážníků dostane v řádu několik málo minut,“ popisuje Kadlec.
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Osamělé seniory ohlídá chytré tlačítko, zájem o něj ale vázne
Obdobnými tlačítky chce nyní tedy radnice vybavit také všechna svá školská zařízení. Jde o dvě mateřské školy, dvě školky spojené se základními školami a jednu základní školu spojenou se střední školou.
Systém bude mít dva typy tlačítek, jedna stacionární a druhá mobilní. „Stacionární nouzová tlačítka budou instalována přímo ve školách a kancelářích. Ta mobilní, která jsou maličká a mají velikost odpovídající zhruba krabičce od sirek, fungují na lokalizačním systému principu GPS. Učitelé si je tak mohou vzít, když s dětmi jdou někam mimo školu,“ vysvětluje místostarosta s tím, že v mateřských školách proto budou mít mobilní tlačítko všechny učitelky, aby je mohly využít, když s dětmi chodí na procházky.
Také každá škola dostane několik tlačítek, která budou moci učitelé využít v případě potřeby jakékoli pomoci. V případě nebezpečí stačí tlačítko stisknout a městská policie okamžitě obdrží tísňový signál s přesnou identifikací místa a může bez prodlení vyslat hlídku.
Systém nouzových tlačítek SOS zatím funguje v pilotním režimu. „První nouzová SOS tlačítka dostala mateřská škola Sluníčko a vyhodnocení proběhne přibližně po čtvrt roce. Po testu a vychytání případných neduhů bude systém rozšířen do všech školských zařízení, která zřizuje naše město. Pořízení systému se pohybuje v řádu statisíců korun, přesnou sumu budeme znát po jeho plném zavedení,“ doplňuje Kadlec.