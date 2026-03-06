Vlak na Teplicku najel do nastraženého kamení, policie podezírá skupinu dětí

Kameny nejprve přejel nákladní vlak. Šlo o menší kusy. Než si železničáři předali informaci, na kolejích se objevily větší kameny, které po nárazu osobní vlak i dopravu v úseku zastavily. Provoz se opět obnovil ve 13 hodin.
„Událost se dotkla některých osobních a jednoho spěšného vlaku, které bylo nutné odklonit. Vlak, který do překážky najel, mířil z Ústí nad Labem do Litvínova na Mostecku. Incident se stal u městské části Soběchleby v ulici Náves,“ uvedl mluvčí policie Václav Krieger.
Nejde o ojedinělý incident tohoto typu v Ústeckém kraji. V loni v listopadu někdo dal kamení na koleje v děčínských Boleticích. Vlak do překážky tehdy najel, na lokomotivě to způsobilo škodu. Nikomu se při incidentu nic nestalo. Kameny na kolejích se objevily také například v Kadani na Chomutovsku.
|
Neberte mi licenci. Strojvůdce, který vylil na koleje olej, chce žalovat stát
Kvůli potřísnění kolejnic olejovitou látkou na trati z Mostu na Moldavu obvinila policie v roce 2023 muže z Lounska. Šlo o zaměstnance drah, který byl podle kriminalistů nespokojen s výměnou dopravce na této trati. Ani tehdy nebyl nikdo zraněn. Na stejnou trať pak někdo poté ještě několikrát umístil kameny.
Záběry z roku 2022 pořízené poté, co provoz na železniční trati mezi Osekem a Hrobem na Teplicku zastavila nastražená hromada kamení:
|
27. prosince 2022