„Zakrytím se zamezí znečištění pískoviště například od zvířat, listí nebo jiných nečistot,“ uvedla Stanislava Hanková z krupské radnice.
Město zároveň prosí, aby byly sítě poté, co děti pískoviště opustí, znovu vráceny na své místo.
Pískoviště, která se nacházejí na dětských hřištích v Krupce na Teplicku, jsou nově zakrývána sítěmi. Jejich účelem je podle radnice udržet písek čistý a bezpečný pro nejmenší návštěvníky.
