Dva nové obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam vypustili samce a samici rysa karpatského. Učinili tak v rámci projektu ReLynx Saschen, jehož cílem je posílit středoevropskou populaci těchto ohrožených kočkovitých šelem. Několik jedinců našlo nový domov v Krušnohoří už minulý rok.
Vypuštění samice jménem Nova v roce 2024 | foto: Archiv Naturschutz LfULG

Rysímu samci Charliemu je 13 měsíců a pochází ze zoo v německém Karlsruhe, roční samice Freya je z Wildnispark Zürich ve Švýcarsku.

Na vypuštění do volné přírody byli oba intenzivně připravováni. Strávili několik měsíců v takzvaném koordinačním výběhu. Jde o rozlehlé, zalesněné plochy daleko od lidí, přičemž šelmy dostávají žrát celá těla volně žijících zvířat, aby si zvykla na tento typ potravy. Díky těmto podmínkám mohou postupně „zdivočet“. Závěrečné testy pak ukázaly, že jsou oba jedinci připraveni na život ve volné přírodě.

Vypuštění proběhlo poblíž města Eibenstock, které leží několik kilometrů od česko-německé hranice. Pohyb šelem budou odborníci monitorovat pomocí GPS obojků.

Němci vrací rysy do Krušných hor, do volné přírody vypustili už pět šelem

Je možné, že Charlie a Freya zavítají i na českou stranu Krušných hor, stejně jako někteří z rysů, kteří zde byli vypuštěni už loni. Šlo o pět jedinců, tři samce a dvě samice. Někteří pocházeli z chovných programů, jiní byli odchyceni ve volné přírodě v zahraničí a převezeni do Saska. Jedno zvíře však uhynulo, jen pár měsíců po vypuštění ho srazilo auto.

Projekt ReLynx Saschen odstartoval v září roku 2022. V průběhu projektu má být v Krušných horách vypuštěno na 20 rysů, kteří společně s dalšími populacemi v Německu i Evropě přispějí k zachování druhu. Příští rok mají být vypuštěny další dvě až tři šelmy.

Dříve byl rys běžným obyvatelem evropských lesů, ale v 19. století ho člověk téměř vyhubil.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.