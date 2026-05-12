Kryry na Lounsku odevzdají kraji 9,2 milionu korun ze sbírky na škody po bouři

Radnice v Kryrech na Lounsku, pod které spadá Stebno poničené před několika lety bouří, odevzdá Ústeckému kraji nevyčerpaných 9,2 milionu korun z veřejné sbírky. Novinářům to řekl hejtman Richard Brabec (ANO). Za necelých pět let město peníze na obnovu poničené vsi nevyužilo a ani je nerozdělilo mezi místní, kterým bouře zničila domy. Bouře zasáhla Stebno v červnu 2021 ve stejný den, kdy udeřilo tornádo na jižní Moravě.
"Podle názoru kraje tam nebyly splněny podmínky využití účelu sbírky," řekl ke konečnému rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje hejtman. Poslední únorové rozhodnutí krajského úřadu, který podle zákona veřejnou sbírku povoluje a zároveň kontroluje, je pravomocné. Kryry se kvůli tomu obrátily na ministerstvo vnitra, které podle slov Brabce rozhodlo ve prospěch krajského úřadu.
Loňské rozhodnutí kraje ministerstvo zrušilo kvůli nedostatečnému odůvodnění, uvedla dnes Mladá fronta DNES (MfD). Kraj dostal za úkol rozhodnout znovu. Krajská mluvčí Magdalena Fraňková MfD řekla, že rozhodnutí zdůvodnili úředníci důkladněji. Poslední rozhodnutí je ale stejné jako loňské, tedy že peníze musí Kryry odevzdat.
Proti verdiktu se může město bránit už jen žalobou. "Zastupitelstvo schválilo, že podáme správní žalobu na krajský úřad," řekl MfD starosta Václav Kadleček (Vaše volba!!! Vaše Kryry!!!). Nevyčerpané prostředky musí město odevzdat i přesto, že se bude bránit.
Podle místní opozice se prostředky vracet nemusely, kdyby radnice sbírkové peníze rozdělila mezi obyvatele, kterým bouře poničila majetek. "Bohužel bylo odsouhlaseno, že se lidem pošle jenom 30 procent ze sbírky a ve finále se k nim dostalo ještě méně. Loni jsem navrhoval, aby se zbytek přerozdělil mezi Stebenské a část peněz šla na opravu kostela, ale bylo to zamítnuto," řekl MfD opoziční zastupitel Petr Starý (Moje Kryry).
Více než devět milionů korun skončí v krajském Fondu pro mimořádné události. Starosta podle MfD plánoval, že peníze město využije na nákup a opravu bývalé prodejny Jednoty. Z něj měl vzniknout spolkový dům s obchodem. V plánu byl i nový zděný altán s toaletami na návsi. Krajští úředníci to však označili za plán, který nemá přímou souvislost s ničivou bouří. Změnu účelu sbírky úřad odmítl také kvůli tomu, že je ve Stebně stále neopravená bouří poničená střecha kostela.
Bouře v červnu 2021 napáchala škody přes 150 milionů korun. V městské sbírce se sešlo téměř 24 milionů korun. Podle konečného vyúčtování radnice na deklarovaný účel využila necelých 15 milionů.